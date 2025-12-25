Faustão celebra Natal em família e surge sorridente em foto rara

Faustão celebrou o Natal em família e apareceu em um registrado publicado pelo filho, João Silva, mas redes sociais.

Na imagem, pai e filho aparecem descontraídos durante um jantar em família. Ao publicar a foto, João fez uma brincadeira carinhosa: “Maior privilégio do mundo passar o Natal com estas duas lendas: Meu pai Faustão e meu tio Robert De Niro”, escreveu ele, arrancando reações dos seguidores.

Desde que enfrentou um período delicado de saúde, Faustão tem mantido uma rotina mais reservada, longe dos holofotes. Por isso, cada nova aparição do apresentador acaba surpreendendo e tranquilizando os fãs, especialmente quando ele surge sorridente ao lado da família.

Entre os meses de junho e agosto, Fausto Silva passou por um intenso processo de reabilitação clínica e nutricional. Nesse período, o comunicador foi submetido a dois transplantes: um de fígado, realizado em 6 de agosto, e um retransplante de rim no dia seguinte, após a identificação de um doador compatível que possibilitou a doação dos dois órgãos.