Com Rodada Dupla no domingo, veja cronograma do BBB 26 desta semana

A nova semana de jogo no Big Brother Brasil (BBB) 26 contará com Rodada Dupla no domingo (15), com programa às 13h50 e outro, às 19h20. O apresentador Tadeu Schmidt detalhou ainda, na noite desta quinta-feira (12), como acontecerá a formação de paredão.

A dinâmica semanal terminará com uma berlinda tripla, que terá o resultado na próxima terça-feira (17).

Nesta semana, outra novidade é uma Dinâmica do Sábado, que manda três pessoas ao paredão. Haverá também a "Máquina do Poder", em que um participante irá comprar uma caixa premiada e salvar do paredão um dos três emparedados de sábado.

Veja o cronograma da semana no BBB 25

O cronograma da semana conta com paredão triplo e "Máquina do Poder".

Quinta (12): Prova do Líder;

Prova do Líder; Sábado (14): Prova do Anjo e dinâmica ao vivo que manda 3 pessoas ao paredão;

Prova do Anjo e dinâmica ao vivo que manda 3 pessoas ao paredão; Domingo (15): Formação de paredão triplo; "Máquina do Poder" e Bate e Volta;

Formação de paredão triplo; "Máquina do Poder" e Bate e Volta; Terça (17): Eliminação de um participante.

Como será a formação do paredão?

No programa de 13h50, haverá a formação do paredão. Antes da votação, o vencedor da Prova do Anjo vai imunizar um brother ou sister. Caso escolha não ver o vídeo da família, poderá imunizar outro participante.

Vão ao paredão:

3 emparedados pela Dinâmica do Sábado;

1 emparedado pelo Líder;

1 mais votado pela Casa.

Pela tarde, haverá a dinâmica da "Máquina do Poder". Nela, uma pessoa pode comprar a caixa premiada e salvar do paredão um dos três emparedados pela Dinâmica de Sábado. O participante pode salvar a si mesmo.

Pela noite, às 19h20, quem ganhar a caixa premiada escolhe quem vai salvar. Só depois haverá a prova Bate-Volta, com três participantes jogando e um se salvando.