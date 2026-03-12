Dividido pelo líder Alberto Cowboy, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26
Participante venceu a 9ª Prova do Líder do BBB 26 e montou o seu VIP.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:55)
Alberto Cowboy venceu a 9ª Prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB) 26, durante a noite desta quinta-feira (12). Com a vitória confirmada, o brother escolheu os participantes para o VIP do reality show.
A última etapa da prova foi disputada por Jonas Sulzbach, Jordana e Cowboy.
Veja também
Confira as escolhas da líder para VIP e Xepa do BBB 26
VIP
- Cowboy
- Jonas
- Jordana
- Marciele
- Gabriela
XEPA
- Samira
- Ana Paula
- Breno
- Juliano Floss
- Milena
- Solange Couto
- Chaiany
- Leandro
CONFIRA MOMENTO DA DIVISÃO
Assuntos Relacionados