Alberto Cowboy vence prova e é nono líder do BBB 26

Alberto Cowboy é o 9º líder do Big Brother Brasil (BBB) 26, consagrando sua 3ª vitória no programa. Nesta quinta-feira (12), foi realizada a Prova do Líder, em que a primeira etapa foi feita em trios. A casa se dividiu em 4 trios, mas um participante precisou ficar de fora. Marciele não participou da dinâmica.

O brother competiu ao lado de Jonas e Jordana, conquistando a maior quantidade de pontos. Na segunda fase, precisavam escolher o celular correto para ganhar a liderança.

Como foi a Prova do Líder?

Os participantes foram divididos em trios, cada um em uma sala diferente. Todos iniciaram com 100 pontos e tinham o objetivo de encontrar o celular que soma pontos positivos. Era preciso encontrar o cartão correto no menor número de tentativas, para conquistar a melhor soma final.

O trio com a melhor pontuação disputou a etapa final. Dentre os trios que jogaram, estavam:

Breno, Leandro Boneco e Solange Couto;

Chaiany, Gabriela e Samira;

Ana Paula Renault, Juliano Floss e Samira;

Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Jordana.

Na primeira fase, Cowboy, Jonas e Jordana fizeram a maior quantidade de pontos, somando 221.

Na segunda fase, Jordana eliminou o Jonas, após encontrar um dos celulares corretos, enquanto Cowboy tirou Jordana, consagrando sua liderança.