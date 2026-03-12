Acompanhe a nona Prova do Líder do BBB 26
Prova do Líder desta quinta é de sorte.
Os participantes do Big Brother Brasil (BBB) 26 disputam a nona Prova do Líder nesta quinta-feira (12). Em busca da liderança, eles precisam de sorte para garantir uma série de privilégios, inclusive a permanência no reality por mais uma semana. Alberto Cowboy venceu a dinâmica e é o novo líder.
Participantes foram divididos em quatro trios. Por conta da divisão, uma pessoa ficaria de fora. A excluída da dinâmica foi Marciele.
TRIOS FORMADOS
- Breno, Leandro Boneco e Solange Couto;
- Chaiany, Gabriela e Samira;
- Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena;
- Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Jordana.
O trio que tiver maior pontuação avança para a fase final.
Pontuação de casa trio:
- Breno, Leandro Boneco e Solange Couto: 185 pontos;
- Chaiany, Gabriela e Samira: 219 pontos;
- Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena: 204 pontos;
- Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Jordana: 221 pontos.
ÚLTIMA ETAPA
Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Jordana avançaram para a etapa final.
Cowboy levou a melhor e se tornou o nono líder do BBB 26.
ENTENDA PROVA
Os participantes foram divididos em trios, cada um em uma sala diferente. Todos iniciam com 100 pontos e têm o objetivo de encontrar o celular que soma pontos positivos. É preciso encontrar o cartão correto no menor número de tentativas, para conquistar a melhor soma final. O trio com a melhor pontuação disputa a etapa final.