Acompanhe a nona Prova do Líder do BBB 26

Os participantes do Big Brother Brasil (BBB) 26 disputam a nona Prova do Líder nesta quinta-feira (12). Em busca da liderança, eles precisam de sorte para garantir uma série de privilégios, inclusive a permanência no reality por mais uma semana. Alberto Cowboy venceu a dinâmica e é o novo líder.

Participantes foram divididos em quatro trios. Por conta da divisão, uma pessoa ficaria de fora. A excluída da dinâmica foi Marciele.

Veja também Zoeira BBB 26: Chaiany revela estar apaixonada por brothers Zoeira Babu Santana, do 'BBB 26', é casado ou solteiro? Entenda estado civil do ator Zoeira Com Rodada Dupla no domingo, veja cronograma do BBB 26 desta semana

TRIOS FORMADOS

Breno, Leandro Boneco e Solange Couto;

Chaiany, Gabriela e Samira;

Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena;

Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Jordana.

O trio que tiver maior pontuação avança para a fase final.

Pontuação de casa trio:

Breno, Leandro Boneco e Solange Couto: 185 pontos;

185 pontos; Chaiany, Gabriela e Samira: 219 pontos;

219 pontos; Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena: 204 pontos;

204 pontos; Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Jordana: 221 pontos.

ÚLTIMA ETAPA

Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Jordana avançaram para a etapa final.

Cowboy levou a melhor e se tornou o nono líder do BBB 26.

ENTENDA PROVA

Os participantes foram divididos em trios, cada um em uma sala diferente. Todos iniciam com 100 pontos e têm o objetivo de encontrar o celular que soma pontos positivos. É preciso encontrar o cartão correto no menor número de tentativas, para conquistar a melhor soma final. O trio com a melhor pontuação disputa a etapa final.