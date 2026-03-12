Daniel Cady, ex de Ivete Sangalo, viaja com nova namorada para Europa, diz site

O nutricionista Daniel Cady, ex-marido de Ivete Sangalo, está vivendo um novo relacionamento quatro meses após o anúncio do fim do casamento com a cantora. Em viagem pela Europa, Daniel foi visto em clima de romance com uma mulher.

Segundo publicação do portal Leo Dias, a escolhida é a empresária Carol Magalhães, com quem o nutricionista já teve um namoro há muitos anos. Pessoas próximas a Cady revelaram que Carol foi o primeiro grande amor dele.

Os dois teriam namorado por cerca de seis anos, em um relacionamento considerado sério pela família e amigos do casal. Na época, Daniel e Carol falavam até em casamento, segundo a fonte ouvida pelo site.

Os dois, no entanto, se separaram e seguiram novos caminhos. Foi quando Daniel conheceu Ivete e eles engataram o relacionamento, que evoluiu rapidamente.

O casamento, que durou 17 anos, chegou ao fim no ano passado. Eles anunciaram publicamente o divórcio em 27 de novembro de 2025. Agora, meses após a separação, Daniel e Carol voltaram a se aproximar.

Veja também É Hit Ivete Sangalo fraturou dois ossos da 'maçã do rosto' em queda após desmaio É Hit Ivete Sangalo anuncia 'Clareou' em Fortaleza; veja programação

Viagem pela Europa

Daniel Cady está há cerca de 10 dias viajando pela Europa acompanhado de Carol Magalhães. Segundo a publicação, a viagem está sendo motivo de reaproximação entre os dois, que estão revivendo um romance que começou muitos anos antes de Daniel conhecer Ivete.

A previsão é que o nutricionista retorne ao Brasil na próxima quinta-feira (19).

Quem é Carol Magalhães

Carol Magalhães também é natural de Salvador, na Bahia. A família dela é conhecida na região por empreendimentos turísticos e imobiliários na Península de Maraú, um dos locais mais paradisíacos do litoral baiano.

A empresária se divide entre Salvador, onde mora, e Barra Grande, local dos negócios da família, na área nobre da península.

Ainda segundo o portal, Carol também atua no setor imobiliário ligado ao turismo de luxo, com investimentos em condomínios de alto padrão na Bahia.