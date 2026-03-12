SBT repudia falas transfóbicas de Ratinho contra Erika Hilton

O SBT se posicionou sobre as falas transfóbicas de Ratinho contra a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP), emitidas em seu programa da última quarta-feira (11). Em nota, a emissora afirmou que as declarações do apresentador não representam o pensamento da empresa, e que repudia qualquer tipo de discriminação e preconceito.

Após o apresentador afirmar que ela "não é mulher", a deputada pediu a abertura de uma ação civil pública com indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos causados à população trans e travestis. Na nota, o SBT disse estar analisando medidas contra o Ratinho. As informações são da Folha de S.Paulo.

"O SBT repudia qualquer tipo de discriminação e preconceito, que são o oposto dos princípios e valores da empresa. As declarações do apresentador Ratinho, expressadas ao vivo ontem em seu programa, não representam a opinião da emissora", declarou em nota.

"As falas estão sendo analisadas pela direção da empresa, que tratará do tema internamente a fim de que nossos valores sejam respeitados por todos os colaboradores". SBT Emissora

As falas de Ratinho teriam causado mal-estar na empresa, segundo apurou a Folha, avaliando como prejudicial à imagem da emissora, principalmente com o público jovem. Isso porque Erika possui grande eleitorado de gerações mais recentes.

Conversa com Ratinho

Os diretores da empresa conversaram com Ratinho nesta quinta-feira (12) sobre o assunto, que está sendo analisado por Daniela Beyruti, presidente do SBT e filha de Silvio Santos.

No programa ao vivo dele, Ratinho criticou a escolha da deputada como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara.

"Teve uma votação hoje, e deram a Comissão da Mulher para uma mulher trans. Eu não achei muito justo, não. Tem tanta mulher, por que vai dar para uma mulher trans? Ela não é mulher, ela é trans", declarou.

"Não tenho nada contra trans, mas se tem outras mulheres. Mulher para ser mulher tem de ser mulher. Eu até respeito todo mundo, comissão de defesa dos direitos da mulher, defendo quem tem comportamento diferente”, continuou Ratinho.