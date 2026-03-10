BBB 26: saiba como foi o discurso da eliminação de Babu
Apresentador destacou a trajetória dos emparedados antes do anúncio da eliminação no oitavo paredão do reality.
Babu Santana foi o sétimo eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 68,62% da média de votos. O ator deixou o reality show na noite desta terça-feira (10) após enfrentar Chaiany e Milena na berlinda da semana.
No discurso ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre a trajetória dos emparedados antes do anúncio da eliminação. Em sua fala, o jornalista ainda usou o bordão "Ah, Babu".
"E no meio de tudo, o Babu. Também confiante, mas incomodado de estar com Chai e Milena nesse Paredão. Ah, Babu! Até para você que já viveu tantos Paredões, esse é especial", brincou Tadeu.
O apresentador concluiu o seu discurso da seguinte forma: "Quando você usa as armas erradas, não interessa de que lado você está ou contra quem você está batalhando, você é retirado da disputa. Retirado por quem? No caso, pelo povo. O segredo é o povo, você está à mercê e não vai vencer. Quem sai hoje é você, Babu".
Veja também
Veja como foi a formação do paredão
O Paredão desta semana teve a seguinte dinâmica:
- Um emparedado por consenso entre Anjo e Monstro;
- Um emparedado pela dupla de Líderes;
- Um mais votado pela Casa;
- Contragolpe do mais votado pela Casa;
- Pelo consenso entre Anjo (Milena) e Monstro (Jonas Sulzbach), Babu foi o primeiro emparedado, ainda na noite de sábado (7).
Já no domingo, Milena decidiu imunizar Ana Paula Renault e os líderes Jonas e Alberto Cowboy mandaram a recreadora infantil direto para o Paredão. Concluída essa etapa, os brothers e as sisters votaram no Confessionário.
Saiba como foi a votação no Confessionário:
- Samira votou em Marciele
- Leandro Boneco votou em Jordana
- Marciele votou em Solange Couto
- Juliano Floss votou em Marciele
- Solange Couto votou em Jordana
- Gabriela votou em Juliano Floss
- Breno votou em Jordana
- Ana Paula Renault votou em Marciele
- Babu Santana votou em Jordana
- Milena votou em Jordana
- Chaiany votou em Jordana
- Jordana votou em Solange Couto
- Com seis votos, Jordana foi escolhida pela Casa e teve direito a um contragolpe. Ela puxou Chaiany.
Como foi a prova Bate e Volta
A Prova Bate e Volta foi disputada por Babu, Chaiany e Jordana e foi dividida em três fases curtas.
Chaiany e Jordana foram as primeiras que acertaram os números e avançaram para a segunda etapa. Jordana, logo em seguida, na primeira chance que teve, foi para a terceira.
Com sorte neste domingo, a advogada também acertou de primeira o último número e escapou do Paredão.