BBB 26: saiba como foi o discurso da eliminação de Babu

Babu Santana foi o sétimo eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 68,62% da média de votos. O ator deixou o reality show na noite desta terça-feira (10) após enfrentar Chaiany e Milena na berlinda da semana.

No discurso ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre a trajetória dos emparedados antes do anúncio da eliminação. Em sua fala, o jornalista ainda usou o bordão "Ah, Babu".

"E no meio de tudo, o Babu. Também confiante, mas incomodado de estar com Chai e Milena nesse Paredão. Ah, Babu! Até para você que já viveu tantos Paredões, esse é especial", brincou Tadeu.

O apresentador concluiu o seu discurso da seguinte forma: "Quando você usa as armas erradas, não interessa de que lado você está ou contra quem você está batalhando, você é retirado da disputa. Retirado por quem? No caso, pelo povo. O segredo é o povo, você está à mercê e não vai vencer. Quem sai hoje é você, Babu".

Veja também Zoeira Babu é o sétimo eliminado do BBB 26 Zoeira Enquete BBB 26: você está do lado de Chaiany ou Jordana? Zoeira Veja trajetória de Babu Santana, participante eliminado no 8º paredão do BBB 26

Veja como foi a formação do paredão

O Paredão desta semana teve a seguinte dinâmica:

Um emparedado por consenso entre Anjo e Monstro;

Um emparedado pela dupla de Líderes;

Um mais votado pela Casa;

Contragolpe do mais votado pela Casa;

Pelo consenso entre Anjo (Milena) e Monstro (Jonas Sulzbach), Babu foi o primeiro emparedado, ainda na noite de sábado (7).

Já no domingo, Milena decidiu imunizar Ana Paula Renault e os líderes Jonas e Alberto Cowboy mandaram a recreadora infantil direto para o Paredão. Concluída essa etapa, os brothers e as sisters votaram no Confessionário.

Saiba como foi a votação no Confessionário:

Samira votou em Marciele

Leandro Boneco votou em Jordana

Marciele votou em Solange Couto

Juliano Floss votou em Marciele

Solange Couto votou em Jordana

Gabriela votou em Juliano Floss

Breno votou em Jordana

Ana Paula Renault votou em Marciele

Babu Santana votou em Jordana

Milena votou em Jordana

Chaiany votou em Jordana

Jordana votou em Solange Couto

Com seis votos, Jordana foi escolhida pela Casa e teve direito a um contragolpe. Ela puxou Chaiany.

Como foi a prova Bate e Volta

A Prova Bate e Volta foi disputada por Babu, Chaiany e Jordana e foi dividida em três fases curtas.

Chaiany e Jordana foram as primeiras que acertaram os números e avançaram para a segunda etapa. Jordana, logo em seguida, na primeira chance que teve, foi para a terceira.

Com sorte neste domingo, a advogada também acertou de primeira o último número e escapou do Paredão.