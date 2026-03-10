'O Agente Secreto' deve sair sem prêmios do Oscar 2026, diz revista

Um levantamento divulgado pela revista americana The Hollywood Reporter indica que o filme brasileiro "O Agente Secreto" pode não conquistar estatuetas na 98ª edição do Oscar. A projeção foi publicada na última segunda-feira (9) e utiliza dados estatísticos para estimar os possíveis vencedores da premiação.

A análise faz parte do estudo intitulado "Prevendo os vencedores do Oscar deste ano usando apenas a matemática", que cruza informações como histórico da Academia, desempenho em premiações anteriores e avaliações da crítica especializada. Segundo o modelo, o favoritismo da cerimônia deve ficar concentrado entre os filmes "Pecadores" e "Uma Batalha Após a Outra".

De acordo com a publicação, "O Agente Secreto" enfrentaria dificuldades nas categorias em que está indicado: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Escolha de Elenco e Melhor Ator, com Wagner Moura.

Veja também João Gabriel Tréz 8 recordes conquistados por mulheres no Oscar 2026 Zoeira Quais as chances reais de ‘O Agente Secreto’ no Oscar? Zoeira Relembre membros brasileiros da academia que votam no Oscar 2026

Uma das disputas observadas pelo levantamento é a nova categoria de Escolha de Elenco, incluída na premiação neste ano. Para elaborar a projeção, a revista consultou 90 integrantes da "Casting Society of America".

O estudo aponta vantagem para Francine Maisler, responsável pelo elenco de "Pecadores". Nesse cenário, "O Agente Secreto" aparece na última posição entre os indicados principais, com 4,5% de probabilidade de vitória.

A publicação também analisou o histórico da Academia para avaliar o peso das indicações em outras categorias. "A Academia entrega suas intenções na categoria de melhor filme internacional por meio das indicações em outras categorias", diz parte do artigo.

"A indicação de 'Sirāt' em Melhor Som tem menos peso do que a indicação de Melhor Roteiro de 'Foi Apenas um Acidente', que, por sua vez, é um sinal menos forte do que a indicação de Melhor Direção para 'Valor Sentimental'. O elemento imprevisível é a indicação de Melhor Elenco para 'O Agente Secreto': ela é presumivelmente importante, mas não existem dados históricos que confirmem o quão determinante essa categoria pode ser", diz a publicação.

Apesar da projeção desfavorável em algumas categorias, a disputa por Melhor Ator aparece como uma das mais equilibradas da noite. Wagner Moura surge com pouco mais de 20% de chances de vitória, em uma corrida considerada apertada contra Michael B. Jordan, de "Pecadores", e Timothée Chalamet, de "Marty Supreme".

"A matemática vê apenas 0,9% de diferença entre o líder e o segundo colocado. Talvez uma moeda de três lados fosse necessária para definir o vencedor", afirma a revista.

No ranking dessa categoria, Michael B. Jordan aparece na liderança, com 32,2% de probabilidade, seguido por Timothée Chalamet, com 31,3%. Wagner Moura surge na terceira posição, com 20,3%.

Quem pode ganhar Melhor Filme no Oscar 2026

Já na corrida por Melhor Filme, o estudo indica vantagem para "Uma Batalha Após a Outra". A análise também destaca que, historicamente, nem sempre o filme com mais indicações leva a principal estatueta. Segundo a revista, 44% das produções que lideraram o número de nomeações acabaram derrotadas na categoria.

Considerando o desempenho em premiações anteriores, o modelo aponta que "O Agente Secreto" aparece na última posição entre os indicados ao prêmio principal.