Quais as chances reais de ‘O Agente Secreto’ no Oscar?

No próximo dia 15 de março, o Brasil pode fazer história novamente no Oscar. Se “O Agente Secreto” ganhar alguma das quatro categorias nas quais recebeu indicações — Melhor Filme; Melhor Ator, para Wagner Moura; Melhor Filme Internacional; e Melhor Direção de Elenco —, será o segundo ano seguido de vitória para uma produção brasileira.

Porém, quais as chances reais do representante brasileiro na premiação? Fortalecido após vitórias seguidas em eventos importantes, o longa-metragem tem favoritismo em uma das quatro disputas, além de poder surpreender em outras duas.

“O Agente Secreto” é favorito em Melhor Filme Internacional

Desde que foi escolhido para representar o Brasil na disputa pelo Oscar de Melhor Filme Internacional, “O Agente Secreto” tem se destacado como um dos favoritos da categoria. Ao longo dos meses, o filme tem acumulado premiações tanto da crítica, quanto da indústria.

O filme pernambucano, por exemplo, foi premiado pelas três maiores e mais importantes associações da crítica nos EUA — Círculo de Críticos de Cinema de Nova York (NYFCC), a Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles (LAFCA) e a Sociedade Nacional de Críticos de Cinema (NSFC).

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho no palco do Critics Choice Awards.

Desde o começo de 2026, “O Agente Secreto” também foi reconhecido no Critics Choice Awards, no Globo de Ouro, onde levou dois troféus, e mais recentemente no Independent Spirit Awards.

Dos oponentes da produção na categoria, o iraniano “Foi Apenas um Acidente”, que representa a França no Oscar, e o norueguês “Valor Sentimental” são os principais. O primeiro, no entanto, perdeu força na corrida, enquanto o segundo parece se sobrepor ao brasileiro por ter acumulado nove indicações no total.

Apesar disso, o histórico de vitórias de “O Agente Secreto”, aliado aos discursos contundentes e políticos do diretor Kleber Mendonça Filho, ajudam a fortalecer a posição de favorito do filme na disputa.

Triunfo de Wagner Moura não é impossível, mas será surpreendente

As chances do ator baiano ganhar como Melhor Ator no Oscar são mais difíceis, e é também o histórico de eventos anteriores que aponta este caminho. Isso porque Wagner Moura veio se destacando em determinadas premiações, mas ao mesmo tempo foi esnobado em outras.

A trajetória de reconhecimento veio desde a estreia de “O Agente Secreto” no Festival de Cannes, onde o brasileiro levou o prêmio de Melhor Ator no evento. Pela crítica, ele foi premiado como Melhor Ator pelo NYFCC e conquistou o 2º lugar pela LAFCA e pela NSFC.

Wagner Moura foi o primeiro brasileiro indicado à categoria de "Melhor Ator" do Oscar.

Houve, ainda, a vitória histórica no Globo de Ouro, no qual ele levou o prêmio de Melhor Ator de Drama, sendo o primeiro homem brasileiro a vencer na categoria. Apesar disso, Wagner saiu de mãos vazias do Critics Choice Awards.

Em outras premiações relevantes, por serem decididas por profissionais da própria indústria, ele chegou a não ter sido sequer indicado. Foi o caso do Actors Awards (antigo SAG Awards) e do Bafta. A disputa no Oscar, no entanto, tem se mostrado cada vez mais aberta.

Timothée Chalamet (de “Marty Supreme”) parecia o franco favorito, mas o nome de Michael B. Jordan (“Pecadores”) se fortaleceu junto do próprio filme, o mais indicado da história do prêmio. Completam a lista Leonardo DiCaprio (“Uma Batalha Após a Outra”) e Ethan Hawke (“Blue Moon: Música e Solidão”), veteranos queridos pelos pares. Neste cenário, o triunfo de Wagner Moura se destacaria pelo fator surpresa.

Categoria estreante, Melhor Direção de Elenco tem disputa indefinida

Após anos de discussão, o Oscar oficializou em 2026 uma nova categoria na premiação: Melhor Direção de Elenco. A novidade busca reconhecer o trabalho de quem é responsável por escolher atores e atrizes para uma produção.

O brasileiro Gabriel Domingues é o indicado pelo trabalho em “O Agente Secreto”. Além do protagonista Wagner Moura, o elenco do longa de Kleber Mendonça Filho traz nomes como Tânia Maria, os cearenses Geane Albuquerque e Robério Diógenes, Carlos Francisco, Alice Carvalho e Maria Fernando Cândido.

Além do longa nacional, também estão disputando a categoria os profissionais dos filmes “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”, “Marty Supreme”, “Uma Batalha Após a Outra” e “Pecadores”.

Pelo caráter estreante da categoria na premiação, é difícil precisar qual será a tendência dos votantes na escolha do vitorioso. A favor de “O Agente Secreto”, está o fato de que o elenco é numeroso e há momentos de destaque para cada integrante, ressaltando um trabalho de escolha preciso.

Indicação a Melhor Filme já é a vitória

A indicação com menos chances de vitória de “O Agente Secreto” é a principal do Oscar, a de Melhor Filme. O fato, no entanto, não é exatamente demérito da produção brasileira. No total, são 10 indicados na disputa, o que acaba fazendo com que a maioria deles seja mais “coadjuvante” no percurso.

Atualmente, a corrida parece estar concentrada entre dois principais candidatos: “Pecadores” e “Uma Batalha Após a Outra”.

A presença de “O Agente Secreto” nas indicações, porém, fortalece o filme nas outras categorias, uma vez que faz com que ele seja visto pelos votantes — além de ser um reconhecimento geral à produção.