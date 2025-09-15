'O Agente Secreto', com Wagner Moura, é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026

A Academia Brasileira de Cinema escolheu o filme "O Agente Secreto" (2025) para representar o Brasil na disputa por uma indicação na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026. Dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, o longa já conquistou dois prêmios no Festival de Cannes, no último maio, e deve estrear no País no próximo novembro.

De acordo com a produtora Sara Silveira, do conselho deliberativo da Academia, a decisão "não foi conflituosa", mas "pensada" pelos 15 membros que compõem o colegiado. "Um filme importantíssimo, que tem que ser dado valor", disse ela no anúncio, transmitido ao vivo no início da tarde desta segunda-feira (15).

Legenda: Por sua performance no filme, Wagner Moura já ganhou o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes Foto: Divulgação

Com a escolha, o filme de Kleber Mendonça tentará repetir o feito histórico de "Ainda Estou Aqui", que recebeu três indicações na principal premiação de Hollywood e venceu em uma das categorias, justamente a de Melhor Filme Internacional.

"A campanha de 'O Agente Secreto' começou em maio, no Festival de Cannes. Agora, continua mais forte do que nunca. Obrigado, comissão, pela confiança", celebrou o diretor nas redes sociais.

Veja também Verso 'O Agente Secreto', filme com Wagner Moura e premiado em Cannes, ganha previsão de estreia no Brasil Verso Personalidades parabenizam Wagner Moura por vitória em Cannes

Assista ao trailer

Sobre o filme

"O Agente Secreto" é ambientado no Recife de 1977 e acompanha Marcelo, um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e chega à cidade em busca de paz. Esse refúgio, no entanto, está longe de ser encontrado na capital pernambucana.

Legenda: O filme também conta com nomes como Maria Fernanda Cândido no elenco Foto: Divulgação

A produção também é estrelada por Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa e Alice Carvalho.

Concorrentes

Para ser escolhido como o representante brasileiro na corrida pelo Oscar, "O Agente Secreto" disputou com diversos outros títulos, como "Vitória", "Homem com H", "Manas", "Baby", "A Praia do Fim do Mundo", "O Último Azul" e outros.