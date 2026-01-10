Diário do Nordeste
'Dança de enganos', de Milton Hatoum, encerra trilogia com as marcas da Ditadura Militar

Saga iniciou em 2017 com "A Noite da Espera", passa por "Pontos de Fuga" (2019), e concluiu em 2025.

Aila Sampaio* verso@svm.com.br
Verso
Milton Hatoum, homem pardo de cabelos brancos, sentado em uma cadeira de escritorio. Cenário de fundo mostra livros.
Legenda: O amazonense Milton Hatoum, eleito em 2025 para a Academia Brasileira de Letras (ABL), construiu uma narrativa sensível sobre o lado mais sombrio da experiência humana em trilogia iniciada em 2017.
Foto: TV Brasil/ Divulgação

A trilogia O Lado Mais Sombrio, de Milton Hatoum, se completa agora com a publicação do romance Dança de enganos (2025), pela Companhia das Letras, trazendo à tona a ditadura militar, o exílio e a fragmentação das relações familiares. Esse último tema é recorrente em obras suas anteriores, com o atravessamento de questões nevrálgicas como rivalidade, rejeição e incesto.

O narrador dos dois primeiros volumes é Martim, que reconstrói sua trajetória marcada pela ausência do pai, depois, pelo desaparecimento da mãe, pela repressão política e pela instabilidade afetiva. Os relatos evidenciam a inconsistência da lembrança e a dificuldade de compreender o passado, num tom confessional e reflexivo.

O contexto histórico - a ditadura militar brasileira - não é somente um pano de fundo, atravessa a vida das personagens, interferindo em suas escolhas, sentimentos e destinos. Martim cresce à sombra de um pai dominador, cuja ausência e mistério alimentam conflitos internos e uma busca incessante por pertencimento.

Em Dança de enganos, há mudança no foco narrativo, ampliando e tensionando as perspectivas apresentadas nos romances anteriores.

As figuras femininas, como a mãe, Lina, a avó, Ondina, e a namorada, Dinah, são presenças ausentes e complexas, que expressam tanto acolhimento quanto fragilidade.

Quem assume a voz narrativa é Lina, personagem in absentia no volume anterior, mas que, agora, se presentifica. A mudança no foco reconfigura a compreensão dos acontecimentos, pois a memória materna revela aspectos silenciados ou distorcidos nos relatos anteriores, evidenciando que o passado é sempre fragmentário e dependente de quem o conta.

Lina se mostra por inteiro, revelando o sentimento de rejeição da mãe, suas contradições, desejos frustrados, medos e estratégias de resistência. Martim, visto pelo olhar dela, parece um sujeito ainda mais complexo e vulnerável. Essa sobreposição de vozes e memórias reforça a ideia de que nenhuma identidade é fixa ou completamente apreensível.

Martim, ao perder o protagonismo, passa a ser reinterpretado por outro olhar, que mostra suas fragilidades e limitações. A própria Lina, por sua vez, pode ser vista como uma heroína silenciosa e igualmente problemática, cuja luta se dá no plano da resistência cotidiana e emocional: sente-se rejeitada pela mãe e castigada pelo primeiro marido, Rodolfo, que a distancia do filho sem que ela entenda por que.

Acaba por deixar perecerem os sentimentos por Leonardo, o artista com quem passa a viver, exilada da família, após a separação.

O espaço, que nas obras anteriores é São Paulo e Brasília, se desloca para o interior de Minas Gerais, onde novas personagens surgem.

No primeiro volume, Martim se muda com o pai, de São Paulo para Brasília, onde tem início sua formação pessoal e política. Brasília é um lugar de tensão entre os sonhos individuais e a realidade opressiva da ditadura. É lá que o protagonista vive experiências com o teatro, com relacionamentos afetivos e com a repressão política.

Em Pontos de Fuga, ele sai de Brasília e volta a São Paulo, onde passa a morar numa república, como estudante da faculdade de arquitetura. Mais velho e engajado, ele confronta a repressão política e molda sua identidade entre o individual e o coletivo.

Já Dança de enganos tem seu enredo nas cidades de Ouro Preto, Campinas e Paris. Agora é Martim o personagem in assentia. Sua ausência está presente na maioria dos relatos da mãe, e é essa ausência que dá a dimensão de sua importância, pois são as inferências de suas ações passadas, decisões ou mesmo o mistério sobre o seu paradeiro, que impulsionam grande parte dos relatos da protagonista.

A metáfora do título – Dança de enganos – é uma síntese desses movimentos – físicos, psicológicos e históricos - como se preparasse o leitor para a sucessão de equívocos possíveis nas relações afetivas e familiares, nos constantes desencontros.

A palavra ‘dança’ sugere um movimento contínuo, alternado, com avanços e recuos, o que remete às aproximações e aos afastamentos na tentativa de recuperar o passado.

Até que ponto o passado recuperado é o que, de fato, foi? Haveria outras versões dos fatos contados?

Tudo é tão incerto como a própria estrutura dos enredos não lineares.

Se A hora da espera enfatiza a formação do sujeito em meio à ausência; e Pontos de fuga acentua o deslocamento e a fragmentação provocados pelo exílio e pela busca, o último volume questiona a própria possibilidade de uma narrativa definitiva sobre o passado.

A alternância de perspectivas expõe os “enganos” do título: as ilusões, os autoenganos e as versões incompletas da história familiar e política.

É somente após o encontro com alguns amigos de Martim, em São Paulo, e a leitura dos manuscritos do filho, que ela entende o comportamento do ex-marido em relação à convivência dela e o filho:

“Meu ex-marido percebeu o que sempre me recusei a admitir, como certas mães que, talvez inconscientemente, teimam em permanecer incrédulas diante de uma verdade”.

Entende, a partir daí, o papel de Dinah, tão parecida com ela mesma, na vida de Martim. Ao compreender, deixa de ser "prisioneira da ausência" dele e perde a necessidade de se redimir.

Desse modo, Hatoum constrói narrativas densas e sensíveis, que exploram o “lado mais sombrio” da experiência humana: o silêncio imposto, o trauma político, a falência das utopias, os laços familiares perturbadores e a solidão do indivíduo.

Dança de enganos encerra a trilogia de forma instigante, reafirmando um escritor atento às fissuras da memória e às marcas deixadas pela história autoritária do Brasil nos chamados anos de chumbo.

*Professora da Universidade de Fortaleza.

