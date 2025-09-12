Vimemos tempos de hipersensibilidade performática
Trend #PrincessTreatment disseminada nas redes socias soa quase banal, mas pode ser campo de disputa simbólica
A figura de Maria está entranhada em nossa cultura
Agressor tenta psicopatologizar sua violência, como estratégia jurídica, se mostrando capacistista
Crianças morrem, e veem os seus morrerem, sem sequer entender o que está acontecendo
Um texto sobre o retrato de vínculos que se sustentam não por afeto, admiração ou trocas frutíferas, mas por um pacto implícito de desprezo, superficialidade e corrosão moral
Hoje mulheres são diminuídas e desautorizadas não por meio de uma política institucionalizada, mas por meio do riso zombeteiro
Quando se trata de figuras públicas, o retorno de uma relação conjugal marcada por agressões transcende o foro íntimo e ressoa no coletivo
Em vídeo que chocou a web, influenciador expôs imagens do feto abortado pela esposa
Ágil em condenar, o 'tribunal da internet' munido de informações falsas disseminadas por grandes canais de comunicação tomou partido na briga
Nas redes sociais, o imperativo de felicidade ainda se faz presente
Das trends de redes sociais ao posicionamento de figuras públicas, os traços jovens parecem ser o maior objeto de desejo
Os símbolos, cada um ao seu modo, são sagrados
Decisão tem impactos na saúde mental
Nas redes sociais, o natural não é bem-vindo
Políticas e decisões sobre nossa cidade e meio ambiente também parecem ser tomadas em tempo real
A melhor forma de celebrar o maternar seja, justamente, lembrando que não existem fórmulas prontas
A pauta de Dia do Trabalhador parece estar mofada