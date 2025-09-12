Diário do Nordeste
Maria Camila Moura Reflexões sobre (o) ser humano: afetos, comportamentos e pensamentos.
As repreensões da patrulha, costumeiramente, são ácidas, inflamadas, humilham e seus frutos são lastimáveis

Patrulha Moral e o teatro da superioridade ética

Vimemos tempos de hipersensibilidade performática

12 de Setembro de 2025
Na imagem, homem presenteia mulher com café na cama, em alusão ao

'Tratamento de Princesa': forma de cuidado ou prisão invisível?

Trend #PrincessTreatment disseminada nas redes socias soa quase banal, mas pode ser campo de disputa simbólica

24 de Agosto de 2025
Imagem da santa

15 de agosto: uma padroeira e muitos nomes

A figura de Maria está entranhada em nossa cultura

15 de Agosto de 2025
Agressão contra Juliana Garcia

61 socos e um único diagnóstico: covardia

Agressor tenta psicopatologizar sua violência, como estratégia jurídica, se mostrando capacistista

01 de Agosto de 2025
Crianças palestinas famintas em Gaza, mostram pratos e panelas vazias

Crianças famintas em Gaza: a dor que não deveria ter lado

Crianças morrem, e veem os seus morrerem, sem sequer entender o que está acontecendo

25 de Julho de 2025
Na imagem, pessoa digita em grupo no WhatsApp

Ética é para ser usada só em público? PDF vazado de grupo de WhatsApp é retrato de corrosão moral

Um texto sobre o retrato de vínculos que se sustentam não por afeto, admiração ou trocas frutíferas, mas por um pacto implícito de desprezo, superficialidade e corrosão moral

17 de Julho de 2025
Na imagem, da esquerda para a direita, bebê reborn, Virginia Fonseca e Janja

Risos que silenciam: mulheres sob os holofotes do ridículo

Hoje mulheres são diminuídas e desautorizadas não por meio de uma política institucionalizada, mas por meio do riso zombeteiro

23 de Maio de 2025
DJ Ivis e Pâmella Holanda em viagem à França com a família

Dj Ivis e Pâmella Holanda se reconciliaram – e nós com isso?

Quando se trata de figuras públicas, o retorno de uma relação conjugal marcada por agressões transcende o foro íntimo e ressoa no coletivo

12 de Março de 2025
Pensar sobre o que é a vida é algo de extrema complexidade

Exposição pública de um feto e a incoerência entre discurso e ação

Em vídeo que chocou a web, influenciador expôs imagens do feto abortado pela esposa

06 de Janeiro de 2025
A reviravolta no caso da recusa de uma passageira em trocar de assento no avião

A reviravolta no caso da recusa de uma passageira em trocar de assento no avião

Ágil em condenar, o 'tribunal da internet' munido de informações falsas disseminadas por grandes canais de comunicação tomou partido na briga

09 de Dezembro de 2024
Trend do 'como vou ser triste' ignora a felicidade cotidiana

Como vou ser triste em 2024?

Nas redes sociais, o imperativo de felicidade ainda se faz presente

05 de Dezembro de 2024
A atriz Deborah Secco foi uma das celebridades que aderiu à trend nas redes sociais

A trend “você perdendo seus traços adolescentes”: um sintoma dos nossos tempos

​Das trends de redes sociais ao posicionamento de figuras públicas, os traços jovens parecem ser o maior objeto de desejo

09 de Agosto de 2024
Cena da abertura das Olimpíadas de Paris virou um embate polarizado entre defensores da manifestação artística x ofendidos pela mesma

Abertura olímpica, a pobreza do debate e a intolerância coletiva

Os símbolos, cada um ao seu modo, são sagrados

30 de Julho de 2024
Sintomas de “Transtorno de Jogo” são cada vez mais observados nas clínicas

Regularização dos jogos de azar no Brasil e a Sociedade de Vícios

Decisão tem impactos na saúde mental

21 de Junho de 2024
Fátima Bernardes sem maquiagem

Estamos esquecendo que os corpos envelhecem

Nas redes sociais, o natural não é bem-vindo

08 de Junho de 2024
Cidade Fortal em Fortaleza

A questão Fortal e a mobilização virtual

Políticas e decisões sobre nossa cidade e meio ambiente também parecem ser tomadas em tempo real

23 de Maio de 2024
Imagem de várias barrigas de mães diferentes

A maternidade não se resume à personalidade da mãe

A melhor forma de celebrar o maternar seja, justamente, lembrando que não existem fórmulas prontas

12 de Maio de 2024

Esquecemos do 1º de Maio

A pauta de Dia do Trabalhador parece estar mofada

02 de Maio de 2024
Silêncio e mentira falam alto demais em diversos casais na contemporaneidade

Você deixa o outro ser honesto com você?

19 de Abril de 2024
O silêncio da população e dos meios de comunicação diante da decaída da Revisão da Vida Toda denuncia nossa apatia social, nossa cegueira e ausência de consciência de classe

O silêncio diante da 'revisão da vida toda': ainda existe consciência de classe?

22 de Março de 2024
