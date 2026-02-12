Diário do Nordeste
Rock, cinema e exposições: alternativas ao Carnaval para quem não gosta de folia

Dias de Carnaval em Fortaleza tem até opções de arte e cultura para quem quer fugir das festas.

João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
Verso
Uma montagem vibrante reúne figuras da cultura pop, música e arte sobre um fundo vermelho brilhante, destacando o Bob Esponja vestido de pirata ao centro. Ao redor dele, vemos Wagner Moura em um orelhão, músicos de rock à esquerda e visitantes apreciando uma exposição de arte à direita, criando uma composição dinâmica e diversificada.
Legenda: Opções de agenda cultural no Carnaval incluem música, artes visuais, cinema e mais.
Foto: Arte de Louise Dutra com fotos de Kid Jr., Nicolas Gondim e Divulgação.

“A calmaria da cidade é geral”, diz Ednardo na letra de “Maresia”, um dos hinos carnavalescos do cantor e compositor cearense. Em Fortaleza, na prática, as programações da folia ocuparão toda a Cidade, mas haverá também diversidade na agenda alternativa aos blocos e shows do período

Exposições que destacam importantes nomes do Ceará e do Brasil em diferentes áreas — como Fausto Nilo, Nise da Silveira e Zé Tarcísio —, sessões de filmes em cinemas de rua e de shoppings, atividades no Planetário Rubens de Azevedo e diversas opções de shows de rock estão na agenda destacada pelo Verso. Confira!

Caixa Cultural

No final de semana de Carnaval, a Caixa Cultural terá funcionamento normal. Em cartaz, exposições que lançam luz na psiquiatra alagoana Nise da Silveira (1905-1999) e no artista visual cearense Zé Tarcísio (1941-2026).

A primeira é “Nise - A Revolução pelo Afeto”, que foi destacada pelo Verso em matéria de novembro de 2025. Com 157 peças expostas, incluindo documentos, fotografias e esculturas, a mostra apresenta a cientista, “nome essencial para compreender o tratamento de saúde mental do século XX até os dias de hoje”, como destacado no texto do repórter Diego Barbosa.

Uma parede vermelha vibrante compõe o cenário da exposição sobre Nise da Silveira, exibindo um retrato em preto e branco da psiquiatra jovem ao lado de textos biográficos e símbolos gráficos em tons de bege. A iluminação focal destaca as informações históricas e as fotografias emolduradas, criando uma atmosfera íntima e informativa na galeria.
Legenda: Exposição “Nise - A Revolução pelo Afeto” estará aberta ao público no fim de semana de Carnaval.
Foto: Ismael Soares.

Já a segunda é “Zé Tarcísio 6585”, que foi aberta em dezembro do ano passado. A exposição foi pensada para celebrar os 65 anos de carreira do cearense Zé Tarcísio, celebrados no ano passado, e os 85 anos de vida que ele completaria neste fevereiro.

A mostra tem curadoria de Gerson Ipirajá e cocuradoria de Lindemberg Freitas, destacando 65 obras que “enfatizam a multiplicidade de formato e de temas na produção de Zé Tarcísio”, como o Verso destacou em matéria publicada em janeiro.

Exposições “Nise - A Revolução pelo Afeto” e “Zé Tarcísio 6585”

  • Quando: visitação no sábado, 14, de 10 às 20 horas, e no domingo, 15, de 10 às 19 horas; “Nise” segue em cartaz até 1º de março, enquanto “Zé Tarcísio 6585” segue até dia 8 de março
  • Onde: av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema.
  • Gratuito.
  • Mais informações: @caixaculturalfortaleza 

Snake Bar

Já é costume que o período carnavalesco, marcado por ritmos típicos da época, acolha também shows de gêneros musicais que não costumam estar presentes nos palcos da folia.

Dando sequência à tradição, o Snake Bar — “uma das casas de destaque da cena underground de Fortaleza atualmente”, como a repórter Ana Beatriz Caldas definiu em matéria de dezembro publicada no Verso — promove de sexta (13) a terça (17) o Carnarock.

No evento, shows e DJs irão diariamente apresentar músicas ligadas ao rock brasileiro e internacional, contando com canções de Nirvana, Metallica e da Jovem Guarda, por exemplo. Os ingressos custa R$ 20 e já é possível adquiri-los antecipadamente pelo Instagram do bar.

Carnarock do Snake Bar

  • Quando: de sexta, 13, a terça, 17, com abertura do bar às 19 horas
  • Onde: av. Carapinima, 1994, Benfica
  • Quanto: R$ 20, com ingressos antecipados via direct
  • Mais informações: no Instagram @snakebar2020

Sexta, 13 - Plastique Noir, Que Extrago e DJ Sat4n

Sábado, 14 - Redscar (Red Hot) e Suicide (Nirvana)

Domingo, 15 - Sickman (grunge classics) e Suicide Insidious (Silverchair)

Segunda, 16 - Polaris (Megadeth), Anesthesia (Metallica) e Dio's Legacy (Dio)

Terça, 17 - Projeto Zez (brega e Jovem Guarda)

Esconderijo Rock Pub

Outro local de destaque que mantém o rock vivo em Fortaleza, como já apontado pelo Verso em matérias sobre o gênero e a cena gótica da capital cearense, o Esconderijo Rock Pub apresenta nesta sexta (13) e sábado (14) o Bloco do Eu Bebinho.

O primeiro dia do evento de “Carnametal” será voltado para sonoridades dos anos 2000. A banda Rock Bitez apresenta músicas de grupos como Green Day, Blink 182, Offspring, My Chemical Romance e Simple Plan.

Depois, Avna Syuki canta repertório de Avril Lavigne e da banda Paramore. Finalizando a noite, Gabi Dorato mescla os tributos a Lady Gaga e Britney Spears. Os ingressos antecipados saem a R$ 10, mas é possível comprar no local. Até 21 horas, o valor vai para R$ 15; após esse horário, ele passa a ser de R$ 20. 

No sábado, a programação continua com apresentações de Crawling (Linkin Park), Adrenaline (Slipknot), Requien (Avenged Sevenfold), Ozzman (Ozzy Osbourne), Polaris (Megadeth), Soado (System of a Down) e Mittra (Metallica). Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla a R$ 40 (valor de 3º lote)

Bloco do Eu Bebinho no Esconderijo Rock Pub

  • Quando: sexta, 13, e sábado, 14, a partir de 21 horas
  • Onde: av. João Pessoa, 4558, Damas
  • Quanto: a partir de R$ 10
  • Mais informações: @esconderijo.rockpub 

Carna Rock Session 2026

Durante o Carnaval, o Pub 5 Elementos é mais uma opção de programação musical alternativa. De 13 a 17 de fevereiro, o local realiza o Carna Rock Session 2026, que traz shows de nove bandas.

Há espaço para pop, blues, rock, flashback, indie, clássicos da música romântica e vários outros gêneros e vertentes da música brasileira e mundial.

Um cantor se apresenta com entusiasmo em um palco de madeira, vestindo calças brilhantes e erguendo a mão para o público enquanto segura um microfone. Abaixo, uma plateia animada dança e celebra sob feixes de luz amarela que cortam o ambiente escuro do pub, criando uma cena festiva e vibrante.
Legenda: Carna Rock SessionS 2026 traz nove shows ao Carnaval do Pub 5 Elementos.
Foto: Divulgação.

Na abertura, no dia 13, haverá shows de Rod Rosemberg, Amanda Alves e Redchees. No sábado (14), o palco acolhe apresentações de Amanda Alves, Makem e Fets Domino. No domingo (15) é a vez de Anderson Camello, Fets Domino e Yrden.

Finalmente, segunda (16) haverá shows com as bandas Brazukas, O Verbo e Rádio Blá, e o encerramento acontece na terça (17), com os grupos Rock Times, Crazy Train e Power Up. Em todos os dias da agenda, o happy hour traz itens do cardápio a preços especiais de 20 às 22 horas. 

Carna Rock Session 2026 do Pub 5 Elementos

  • Quando: de 13 a 17 de fevereiro, de 20 às 3 horas
  • Onde: rua Ana Bilhar, 1180 – Varjota
  • Mais informações: (85) 98505-5505, no Instagram @5elementoscervejariaepub ou no site

Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

Com opções que incluem o Planetário, as salas de cinema e os espaços expositivos, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura terá funcionamento normal de sexta, 13, a domingo, 15, oferecendo programação cultural diversa.

Um dos destaques é a programação do Cinema do Dragão, aberto nestes dias de 13h40 às 21h40. Três longas indicados ao Oscar deste ano estão entre as opções em cartaz: “O Agente Secreto”, “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet” e “Sonhos de Trem”.

No Museu da Cultura Cearense (MCC) e no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE), respectivamente, as exposições “QUILOMBOLAS: Tecendo Territórios de Liberdade” e “Bloco do Prazer” estarão abertas ao público na sexta (13), de 9 às 19 horas, e no sábado (14) e domingo (15), de 10 às 20 horas.

“Bloco do Prazer” chegou ao Dragão em dezembro de 2025 e traça “um panorama do Brasil a partir de suas festas populares, incluindo manifestações culturais de diferentes regiões do País”. Estão inclusas festas juninas, maracatus, reisados, mas também aniversários em família e casamentos 

Já na Multigaleria, a mostra “Diamantes Negros” irá funcionar de 14 às 19 horas na sexta (13), estando fechada no fim de semana. A exposição celebra vidas trans à frente e atrás das câmeras.

Pessoas acomodadas em poltronas inclinadas observam uma projeção realista que cobre toda a cúpula curva do planetário. O ambiente escuro é pontuado por quadros iluminados nas paredes e pelo brilho azulado das estrelas, capturando um momento de contemplação e descoberta.
Legenda: Com poltronas favoráveis à observação da cúpula e todo um aparato técnico à altura da experiência, Planetário Rubens de Azevedo é opção alternativa ao Carnaval.
Foto: Ismael Soares.

Finalmente, o Planetário Rubens de Azevedo irá apresentar sessões infantis, imersivas e educativas de sexta a domingo, incluindo a atividade gratuita “Música nas Estrelas”. Em 2025, Verso destacou o local pelos "preços populares (...) e projetos específicos para crianças".

O Dragão não funciona normalmente às segundas. Na terça (17) e na quarta (18), ele estará fechado. A programação retorna às atividades regularmente a partir da quinta (19)

Dragão do Mar

  • Quando: entre os dias 13 e 15, de 9 às 21 horas 
  • Onde: rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema
  • Mais informações: no site ou no Instagram @dragaodomar

Cineteatro São Luiz

De volta ao Cineteatro São Luiz com ingressos a preços populares, o longa “O Agente Secreto” é o destaque da programação do equipamento cultural. O filme de Kleber Mendonça Filho foi indicado a quatro Oscars neste ano, além de estar se destacando na temporada de premiações dos Estados Unidos.

Caracterizado com o protagonista do filme, Wagner Moura utiliza um telefone orelhão amarelo.
Legenda: O filme é protagonizado por Wagner Moura e se passa no Recife antigo.
Foto: Divulgação.

Na sexta (13), a sessão ocorre a partir das 19 horas. Já no sábado (14), há dois horários: 14 horas e 17h10. A inteira custa R$ 14 e a meia sai por R$ 7

Protagonizado por Wagner Moura, o filme acompanha Marcelo, um homem que foge de um passado misterioso. Ao chegar em Recife, no entanto, ele não encontra o refúgio esperado. Pelo papel, o baiano foi indicado ao Oscar e ganhou o Globo de Ouro.

"O Agente Secreto" no Cineteatro São Luiz

  • Quando: dia 13, às 19 horas, e dia 14, às 14 horas e 17h10
  • Onde: rua Major Facundo, 500 - Centro
  • Quanto: R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia)
  • Mais informações: no site ou no Instagram @cineteatrosaoluiz

Cinemas de shoppings

Neste Carnaval, shoppings de Fortaleza seguirão abertos e, inclusive, com programação de cinema. Entre os filmes em cartaz, há o brasileiro “O Agente Secreto”, a animação “Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada” e o blockbuster “Avatar: Fogo e Cinzas”. Confira funcionamentos de diferentes salas pela Cidade:

Iguatemi Bosque

  • Quando: dias 14 e 18, de 10 às 22 horas; dias 15, 16 e 17, de 13 às 21 horas
  • Onde: av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz
  • Mais informações: @iguatemibosque ou no site Ingresso.com

North Shopping Maracanaú

  • Quando: entre os dias 14 e 18, de acordo com a programação
  • Onde: Av. Carlos Jereissati, 100 - Centro, Maracanaú
  • Mais informações: @northshoppingmaracanau ou no site

North Shopping Fortaleza

North Shopping Jóquei

Via Sul Shopping

  • Quando: entre os dias 14 e 18, de acordo com a programação
  • Onde: Av. Washington Soares, 4335, Sapiranga
  • Mais informações: @viasulshopping e no site Ingresso.com

Shopping Parangaba

Parque Rachel de Queiroz

Mulheres participam de uma performance de bordado ao ar livre sob a sombra de uma árvore, exibindo orgulhosamente um bastidor roxo com a frase
Legenda: Performance "Bordando a Vida" será realizada na quarta-feira de Cinzas.
Foto: Eduardo Bruno / Divulgação.

Uma opção diferente para a Quarta-feira de Cinzas é a performance “Bordando a Vida”, da artista Maria Valdênia, com participação de Silvia Moura. Neste dia 18 de fevereiro, às 16 horas, o projeto ocorrerá no Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy.

O projeto é voltado para estímulo às trocas de saberes entre diferentes gerações e à ocupação de espaços públicos de Fortaleza com diferentes formas de arte. A proposta da performance é convidar o público para, junto das artistas, bordar imagens, palavras e relatos em um tecido de seis metros de algodão cru. 

Performance “Bordando a Vida”

  • Quando: quarta, 18, às 16 horas
  • Onde: Parque Rachel de Queiroz (rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy)
  • Gratuito.
  • Mais informações: @imaginarios_arte
 
