Rock, cinema e exposições: alternativas ao Carnaval para quem não gosta de folia
Dias de Carnaval em Fortaleza tem até opções de arte e cultura para quem quer fugir das festas.
“A calmaria da cidade é geral”, diz Ednardo na letra de “Maresia”, um dos hinos carnavalescos do cantor e compositor cearense. Em Fortaleza, na prática, as programações da folia ocuparão toda a Cidade, mas haverá também diversidade na agenda alternativa aos blocos e shows do período.
Exposições que destacam importantes nomes do Ceará e do Brasil em diferentes áreas — como Fausto Nilo, Nise da Silveira e Zé Tarcísio —, sessões de filmes em cinemas de rua e de shoppings, atividades no Planetário Rubens de Azevedo e diversas opções de shows de rock estão na agenda destacada pelo Verso. Confira!
Veja também
Caixa Cultural
No final de semana de Carnaval, a Caixa Cultural terá funcionamento normal. Em cartaz, exposições que lançam luz na psiquiatra alagoana Nise da Silveira (1905-1999) e no artista visual cearense Zé Tarcísio (1941-2026).
A primeira é “Nise - A Revolução pelo Afeto”, que foi destacada pelo Verso em matéria de novembro de 2025. Com 157 peças expostas, incluindo documentos, fotografias e esculturas, a mostra apresenta a cientista, “nome essencial para compreender o tratamento de saúde mental do século XX até os dias de hoje”, como destacado no texto do repórter Diego Barbosa.
Já a segunda é “Zé Tarcísio 6585”, que foi aberta em dezembro do ano passado. A exposição foi pensada para celebrar os 65 anos de carreira do cearense Zé Tarcísio, celebrados no ano passado, e os 85 anos de vida que ele completaria neste fevereiro.
A mostra tem curadoria de Gerson Ipirajá e cocuradoria de Lindemberg Freitas, destacando 65 obras que “enfatizam a multiplicidade de formato e de temas na produção de Zé Tarcísio”, como o Verso destacou em matéria publicada em janeiro.
Exposições “Nise - A Revolução pelo Afeto” e “Zé Tarcísio 6585”
- Quando: visitação no sábado, 14, de 10 às 20 horas, e no domingo, 15, de 10 às 19 horas; “Nise” segue em cartaz até 1º de março, enquanto “Zé Tarcísio 6585” segue até dia 8 de março
- Onde: av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema.
- Gratuito.
- Mais informações: @caixaculturalfortaleza
Snake Bar
Já é costume que o período carnavalesco, marcado por ritmos típicos da época, acolha também shows de gêneros musicais que não costumam estar presentes nos palcos da folia.
Dando sequência à tradição, o Snake Bar — “uma das casas de destaque da cena underground de Fortaleza atualmente”, como a repórter Ana Beatriz Caldas definiu em matéria de dezembro publicada no Verso — promove de sexta (13) a terça (17) o Carnarock.
No evento, shows e DJs irão diariamente apresentar músicas ligadas ao rock brasileiro e internacional, contando com canções de Nirvana, Metallica e da Jovem Guarda, por exemplo. Os ingressos custa R$ 20 e já é possível adquiri-los antecipadamente pelo Instagram do bar.
Carnarock do Snake Bar
- Quando: de sexta, 13, a terça, 17, com abertura do bar às 19 horas
- Onde: av. Carapinima, 1994, Benfica
- Quanto: R$ 20, com ingressos antecipados via direct
- Mais informações: no Instagram @snakebar2020
Sexta, 13 - Plastique Noir, Que Extrago e DJ Sat4n
Sábado, 14 - Redscar (Red Hot) e Suicide (Nirvana)
Domingo, 15 - Sickman (grunge classics) e Suicide Insidious (Silverchair)
Segunda, 16 - Polaris (Megadeth), Anesthesia (Metallica) e Dio's Legacy (Dio)
Terça, 17 - Projeto Zez (brega e Jovem Guarda)
Esconderijo Rock Pub
Outro local de destaque que mantém o rock vivo em Fortaleza, como já apontado pelo Verso em matérias sobre o gênero e a cena gótica da capital cearense, o Esconderijo Rock Pub apresenta nesta sexta (13) e sábado (14) o Bloco do Eu Bebinho.
O primeiro dia do evento de “Carnametal” será voltado para sonoridades dos anos 2000. A banda Rock Bitez apresenta músicas de grupos como Green Day, Blink 182, Offspring, My Chemical Romance e Simple Plan.
Depois, Avna Syuki canta repertório de Avril Lavigne e da banda Paramore. Finalizando a noite, Gabi Dorato mescla os tributos a Lady Gaga e Britney Spears. Os ingressos antecipados saem a R$ 10, mas é possível comprar no local. Até 21 horas, o valor vai para R$ 15; após esse horário, ele passa a ser de R$ 20.
No sábado, a programação continua com apresentações de Crawling (Linkin Park), Adrenaline (Slipknot), Requien (Avenged Sevenfold), Ozzman (Ozzy Osbourne), Polaris (Megadeth), Soado (System of a Down) e Mittra (Metallica). Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla a R$ 40 (valor de 3º lote)
Bloco do Eu Bebinho no Esconderijo Rock Pub
- Quando: sexta, 13, e sábado, 14, a partir de 21 horas
- Onde: av. João Pessoa, 4558, Damas
- Quanto: a partir de R$ 10
- Mais informações: @esconderijo.rockpub
Carna Rock Session 2026
Durante o Carnaval, o Pub 5 Elementos é mais uma opção de programação musical alternativa. De 13 a 17 de fevereiro, o local realiza o Carna Rock Session 2026, que traz shows de nove bandas.
Há espaço para pop, blues, rock, flashback, indie, clássicos da música romântica e vários outros gêneros e vertentes da música brasileira e mundial.
Na abertura, no dia 13, haverá shows de Rod Rosemberg, Amanda Alves e Redchees. No sábado (14), o palco acolhe apresentações de Amanda Alves, Makem e Fets Domino. No domingo (15) é a vez de Anderson Camello, Fets Domino e Yrden.
Finalmente, segunda (16) haverá shows com as bandas Brazukas, O Verbo e Rádio Blá, e o encerramento acontece na terça (17), com os grupos Rock Times, Crazy Train e Power Up. Em todos os dias da agenda, o happy hour traz itens do cardápio a preços especiais de 20 às 22 horas.
Carna Rock Session 2026 do Pub 5 Elementos
- Quando: de 13 a 17 de fevereiro, de 20 às 3 horas
- Onde: rua Ana Bilhar, 1180 – Varjota
- Mais informações: (85) 98505-5505, no Instagram @5elementoscervejariaepub ou no site
Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura
Com opções que incluem o Planetário, as salas de cinema e os espaços expositivos, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura terá funcionamento normal de sexta, 13, a domingo, 15, oferecendo programação cultural diversa.
Um dos destaques é a programação do Cinema do Dragão, aberto nestes dias de 13h40 às 21h40. Três longas indicados ao Oscar deste ano estão entre as opções em cartaz: “O Agente Secreto”, “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet” e “Sonhos de Trem”.
No Museu da Cultura Cearense (MCC) e no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE), respectivamente, as exposições “QUILOMBOLAS: Tecendo Territórios de Liberdade” e “Bloco do Prazer” estarão abertas ao público na sexta (13), de 9 às 19 horas, e no sábado (14) e domingo (15), de 10 às 20 horas.
Veja também
“Bloco do Prazer” chegou ao Dragão em dezembro de 2025 e traça “um panorama do Brasil a partir de suas festas populares, incluindo manifestações culturais de diferentes regiões do País”. Estão inclusas festas juninas, maracatus, reisados, mas também aniversários em família e casamentos
Já na Multigaleria, a mostra “Diamantes Negros” irá funcionar de 14 às 19 horas na sexta (13), estando fechada no fim de semana. A exposição celebra vidas trans à frente e atrás das câmeras.
Finalmente, o Planetário Rubens de Azevedo irá apresentar sessões infantis, imersivas e educativas de sexta a domingo, incluindo a atividade gratuita “Música nas Estrelas”. Em 2025, o Verso destacou o local pelos "preços populares (...) e projetos específicos para crianças".
O Dragão não funciona normalmente às segundas. Na terça (17) e na quarta (18), ele estará fechado. A programação retorna às atividades regularmente a partir da quinta (19).
Dragão do Mar
- Quando: entre os dias 13 e 15, de 9 às 21 horas
- Onde: rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema
- Mais informações: no site ou no Instagram @dragaodomar
Cineteatro São Luiz
De volta ao Cineteatro São Luiz com ingressos a preços populares, o longa “O Agente Secreto” é o destaque da programação do equipamento cultural. O filme de Kleber Mendonça Filho foi indicado a quatro Oscars neste ano, além de estar se destacando na temporada de premiações dos Estados Unidos.
Na sexta (13), a sessão ocorre a partir das 19 horas. Já no sábado (14), há dois horários: 14 horas e 17h10. A inteira custa R$ 14 e a meia sai por R$ 7.
Protagonizado por Wagner Moura, o filme acompanha Marcelo, um homem que foge de um passado misterioso. Ao chegar em Recife, no entanto, ele não encontra o refúgio esperado. Pelo papel, o baiano foi indicado ao Oscar e ganhou o Globo de Ouro.
Veja também
"O Agente Secreto" no Cineteatro São Luiz
- Quando: dia 13, às 19 horas, e dia 14, às 14 horas e 17h10
- Onde: rua Major Facundo, 500 - Centro
- Quanto: R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia)
- Mais informações: no site ou no Instagram @cineteatrosaoluiz
Cinemas de shoppings
Neste Carnaval, shoppings de Fortaleza seguirão abertos e, inclusive, com programação de cinema. Entre os filmes em cartaz, há o brasileiro “O Agente Secreto”, a animação “Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada” e o blockbuster “Avatar: Fogo e Cinzas”. Confira funcionamentos de diferentes salas pela Cidade:
Iguatemi Bosque
- Quando: dias 14 e 18, de 10 às 22 horas; dias 15, 16 e 17, de 13 às 21 horas
- Onde: av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz
- Mais informações: @iguatemibosque ou no site Ingresso.com
North Shopping Maracanaú
- Quando: entre os dias 14 e 18, de acordo com a programação
- Onde: Av. Carlos Jereissati, 100 - Centro, Maracanaú
- Mais informações: @northshoppingmaracanau ou no site
North Shopping Fortaleza
- Quando: dia 14, de acordo com a programação
- Onde: Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy
- Mais informações: @northshoppingfortaleza ou no site Ingresso.com
North Shopping Jóquei
- Quando: entre os dias 14 e 18, de acordo com a programação
- Onde: Avenida Lineu Machado, 419, Jóquei Clube
- Mais informações: @northshoppingjoquei ou no site Ingresso.com
Via Sul Shopping
- Quando: entre os dias 14 e 18, de acordo com a programação
- Onde: Av. Washington Soares, 4335, Sapiranga
- Mais informações: @viasulshopping e no site Ingresso.com
Shopping Parangaba
- Quando: entre os dias 14 e 18, de acordo com a programação
- Onde: Av. Germano Frank, 300, Parangaba
- Mais informações: @shoppingparangaba e no site Ingresso.com
Parque Rachel de Queiroz
Uma opção diferente para a Quarta-feira de Cinzas é a performance “Bordando a Vida”, da artista Maria Valdênia, com participação de Silvia Moura. Neste dia 18 de fevereiro, às 16 horas, o projeto ocorrerá no Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy.
O projeto é voltado para estímulo às trocas de saberes entre diferentes gerações e à ocupação de espaços públicos de Fortaleza com diferentes formas de arte. A proposta da performance é convidar o público para, junto das artistas, bordar imagens, palavras e relatos em um tecido de seis metros de algodão cru.
Performance “Bordando a Vida”
- Quando: quarta, 18, às 16 horas
- Onde: Parque Rachel de Queiroz (rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy)
- Gratuito.
- Mais informações: @imaginarios_arte