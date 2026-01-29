Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Exposições de arte em Fortaleza celebram produção artística e vidas trans

Mostras gratuitas evidenciam diversidades da produção artística feita ou protagonizada por pessoas trans.

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
(Atualizado às 11:43)
Verso
Uma montagem de três fotos celebra a arte e vidas trans em Fortaleza, apresentando uma festa de aniversário com bolo iluminado à esquerda e um retrato expressivo com maquiagem artística ao centro. À direita, uma pessoa sorri em frente a obras de arte na exposição, completando a narrativa de celebração e visibilidade em ambientes culturais vibrantes.
Legenda: "A Primeira Galeria do Mundo", "Diamantes Negros" e "Céu da boca da noite" estão em cartaz em Fortaleza.
Foto: Fotos Mateus Falcão / Divulgação; Mateus Lucas / Divulgação; Pedro Bessa / Divulgação;

Fotografia, pinturas, instalações, tecidos e esculturas. Infância, ancestralidade, beleza, autoestima e vida. Exposições em cartaz atualmente em Fortaleza evidenciam a diversidade formal e temática da produção artística feita por pessoas trans no Ceará.

No Bom Jardim, na Praia de Iracema e no Meireles, equipamentos públicos e privados acolhem as mostras de artes visuais, todas com acesso gratuito e com visitação ainda disponível.

Como um convite para prestigiar essa multiplicidade de vivências e reflexões neste Dia Nacional da Visibilidade Trans, o Verso destaca as exposições “A Primeira Galeria do Mundo”, “Diamantes Negros” e “Céu da boca da noite”.

Veja também

teaser image
Verso

Onde apreciar obras do artista cearense Zé Tarcísio em Fortaleza

teaser image
Verso

Exposição ‘Bloco do Prazer’ celebra a força das festas populares brasileiras

"Céu da boca da noite"

Primeira exposição individual da artista cearense Gi Monteiro, “Céu da boca da noite” ocupa a Cave Galeria até o final de fevereiro. A curadoria, assinada por Lucas Dilacerda, evidencia a pesquisa estética e temática de Gi, focada em pensar o escuro como “exercício de liberdade”.

Uma obra de arte envolta em tecidos beges e tons terrosos ocupa o centro de uma sala escura na exposição
Legenda: Exposição individual de Gi Monteiro reflete sobre o escuro.
Foto: Jorge Silvestre / Divulgação.

A partir de memórias pessoais e coletivas, a artista aposta no abstracionismo e em diferentes suportes para desenvolver a proposta artística. Formada historiadora pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Gi já participou de exposições coletivas como o 76º Salão de Abril, em Fortaleza, e “Antes do Brasil, o Nordeste”, no Rio de Janeiro.

Céu da boca da noite

  • Quando: em cartaz até 28 de fevereiro; visitação de terça a sexta, de 13 às 19 horas, e sábado, de 10 às 14 horas
  • Onde: Cave Galeria (rua Pereira Valente, 757 - Casa 03 (Travessa Ana Benevides), entre as Ruas Leonardo Mota e Vicente Leite
  • Entrada gratuita.
  • Mais informações: @cavegaleria 

“A Primeira Galeria do Mundo”

Em nova edição, a exposição coletiva “A Primeira Galeria do Mundo” ocupa a galeria do Centro Cultural Bom Jardim com obras de mais de 15 artistas e coletivos trans, travestis e não-bináries. A curadoria é de Bárbara Banida e Sy Gomes.

Quadros expostos de artistas trans, travestis e não-binários.
Legenda: Bárbara Banida e Sy Gomes são as curadoras da terceira edição da exposição.
Foto: Mateus Falcão / Divulgação.

Diversas entre si, as obras selecionadas se irmanam pelo olhar celebratório que lançam para a infância, a fabulação, a metamorfose e a sobrevivência. Nesta 3ª edição, a mostra expõe obras do Ceará e também de outras regiões do Brasil, em abertura a acervos virtuais como o Arquivo de Artistas Transgêneros do MUTHA (Museum of Transgender Hirstory & Art) e o Catálogo Arte Mais, além de mapeamentos feitos em redes sociais.

A Primeira Galeria do Mundo

  • Quando: em cartaz até 2 de março; visitação de terça a sábado, das 15 às 20 horas
  • Onde: Galeria do Centro Cultural Bom Jardim (rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)
  • Entrada gratuita.
  • Mais informações: @banidaplataforma 

“Diamantes Negros”

Promovida pela organização Negruras, de pesquisa e cultura de ancestralidades negras no Ceará, a exposição "Diamantes Negros" celebra vidas trans à frente e atrás das câmeras. A mostra consiste em um ensaio fotográfico protagonizado por pessoas trans e produzido por equipe totalmente formada por pessoas LGBTQIA+ negras e periféricas.

Naomi e Rai posam juntos para a exposição
Legenda: Realizada pela Negruras, organização de pesquisa e cultura de ancestralidades negras no Ceará, a exposição "Diamantes Negros" consiste em ensaio fotográfico que reflete como pessoas trans são vistas na sociedade.
Foto: Davi Carneiro / Divulgação.

O processo de produção da mostra incluiu formações para a equipe envolvida. As obras também somam ao recorte trans reflexões sobre a representação imagética de pessoas com deficiência na arte, além de contarem com recursos de acessibilidade.

 A Negruras é dirigida por Raí Kehinde, que também é um dos modelos das fotos expostas. A direção do ensaio é assinada por Nair Beatriz e Carll Souza, da marca de moda Mancuda.

Diamantes Negros

  • Quando: em cartaz até 28 de fevereiro; visitação de quarta a sábado, de 15 às 19 horas (acesso até 18h30) e domingos e feriados, de 10 às 20 horas (acesso até 19h30)
  • Onde: Multigaleria do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Entrada gratuita.
  • Mais informações: @negrurasce
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
grupo de foliões tocando instrumentos musicais no meio da rua, durante o carnaval. imagem ilustra conteúdo sobre segurança durante o carnaval.
Verso

Carnaval blindado: o item que está salvando celulares e virou obsessão nos bloquinhos

Entre multidões e muita festa, doleiras, pochetes e cordinhas de celular viram aliadas da segurança no Carnaval.

Redação
Há 12 minutos
Mulher de cabelo longo e vestido com lantejoulas sorrindo e com microfone em uma das mãos.
Verso

Yasmin Sensação, voz de 'Fanatismo', é atração do Carnaval de Fortaleza 2026

Artista sergipana virou sucesso nas redes sociais em dezembro do ano passado.

Mylena Gadelha
Há 15 minutos
Uma montagem de três fotos celebra a arte e vidas trans em Fortaleza, apresentando uma festa de aniversário com bolo iluminado à esquerda e um retrato expressivo com maquiagem artística ao centro. À direita, uma pessoa sorri em frente a obras de arte na exposição, completando a narrativa de celebração e visibilidade em ambientes culturais vibrantes.
Verso

Exposições de arte em Fortaleza celebram produção artística e vidas trans

Mostras gratuitas evidenciam diversidades da produção artística feita ou protagonizada por pessoas trans.

João Gabriel Tréz
Há 52 minutos
Foliões no carnaval Fortalaleza.
Verso

Veja programação do fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza

Atrações gratuitas e pagas garantem a folia em diversos pontos da Capital.

Redação
Há 1 hora
Imagem dividida mostra, à esquerda, Wagner Moura no filme O Agente Secreto, usando barba e camisa azul em um campo; à direita, Fernanda Torres no filme Ainda Estou Aqui com expressão séria e de camisa estampada em ambiente interno.
Verso

Indicações de 'O Agente Secreto' a prêmios ultrapassam as de 'Ainda Estou Aqui'

Filme concorre a mais prêmios que a obra de Walter Salles.

Redação
Há 2 horas
Imagem do cantor Nilton César, que morreu nesta quarta-feira (28).
Verso

Nilton César, ícone da música romântica, morre aos 86 anos

O cantor e compositor faleceu em São Paulo nesta quarta-feira (28).

Redação
28 de Janeiro de 2026
Imagem mostra Axl Rose cantando com um microfone enquanto Slash toca guitarra em um palco durante um show de rock do Guns N' Roses no Rio de Janeiro.
Verso

Saiba qual banda abrirá show do Guns N' Roses em Fortaleza

Atração inicial do evento foi revelado nesta quarta-feira (28).

Redação
28 de Janeiro de 2026
pessoa carnavalesca, fantasiada, em meio a bloco.
Verso

Fantasias de Carnaval: sete ideias para fazer de última hora (e viralizar no bloco)

Ideias criativas, fáceis de montar (com o que você já tem em casa!) e aprovadas por influenciadoras que entendem de bloco, meme e brilho.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Tânia Maria em cena do filme O Agente Secreto.
Verso

'O Agente Secreto' é indicado ao César 2026, conhecido como 'Oscar francês'

O filme de Kleber Mendonça Filho disputa na categoria de "Melhor Filme Internacional".

Redação
28 de Janeiro de 2026
Homem usando camisa social clara e calça jeans escuras fala em um telefone público vermelho instalado dentro de uma antiga cabine amarela de rua. Ele segura o fone com uma mão enquanto a outra está no bolso. No fundo, há um muro coberto por cartazes políticos em preto‑e‑branco.
Verso

'O Agente Secreto' é indicado ao Bafta 2026; veja concorrentes

Premiação será realizada no dia 22 de fevereiro, em Londres, no Reino Unido.

Mylena Gadelha
27 de Janeiro de 2026
Luxo da Aldeia se apresentou no Mercado dos Pinhões na última sexta-feira (23), depois de dez anos.
Verso

Blocos e polos tradicionais de Fortaleza têm cronograma alterado no Ciclo Carnavalesco 2026

Reconfigurações incluem shows do Luxo da Aldeia e do Concentra Mas Não Sai e polos da Mocinha e do Raimundo do Queijo.

Ana Beatriz Caldas
27 de Janeiro de 2026
Cartaz da série Bridgerton da Netflix, mostrandoo casal foco da temporada em trajes de época se abraçando.
Verso

O que esperar da quarta temporada de Bridgerton que estreia nesta semana?

4ª temporada aposta em romance protagonizado por Benedict; episódios da primeira parte chegam nesta quinta-feira (29).

Nathália Paula Braga*
27 de Janeiro de 2026
Fotos de Wesley Safadão, Pedro Sampaio, Dennis DJ e Pedro Sampaio para ilustrar matéria sobre Carnaval de Paracuru.
Verso

Carnaval de Paracuru 2026 terá show de Wesley Safadão, Pedro Sampaio, arena especial e mais

Confira a programação que conta com mais de 18 shows e outras apresentações em novo espaço.

Bergson Araujo Costa
26 de Janeiro de 2026
Fernanda Torres em cena do filme 'Ainda Estou Aqui'.
Verso

Fernanda Torres ganha mais um prêmio internacional por 'Ainda Estou Aqui'

Filme também foi incluído entre as 'Dez Melhores Produções Internacionais do Ano' na 13ª edição dos Premios Días de Cine.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Na imagem, uma mulher jovem de pele clara e cabelos longos ondulados, com luzes loiras, sorri alegremente enquanto segura uma xícara de café. Ela veste um blazer oversized na cor bege (caramelo) sobre uma blusa clara. A xícara e o pires têm um design moderno e arredondado em tom amarelo-claro.
Ana Karenyna

Casa pós-férias: dicas práticas para criar um fluxo funcional na rotina

Use a organização como sua grande aliada nesse momento.

Ana Karenyna
26 de Janeiro de 2026
Na imagem, uma mulher sorridente submersa até os ombros em uma banheira de gelo preta e circular, localizada em um pátio externo. Ela conversa com outra mulher que está agachada ao seu lado, oferecendo apoio. O ambiente tem paredes claras, algumas plantas pendentes no topo e lanternas rústicas penduradas à direita.
Verso

Como o banho gelado virou tendência para cuidar do corpo e da mente

Procura pela prática tem sido crescente, sobretudo entre atletas e praticantes recreacionais.

Diego Barbosa
26 de Janeiro de 2026
Senhora de cabelos grisalhos vestindo blusa preta e colar de pérolas, sentada em ambiente interno com cortinas claras ao fundo.
Verso

Aos 90 anos, escritora Adélia Prado sofre queda em casa e passa por cirurgias

A artista se recupera no Hospital São Judas Tadeu.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Grupo de amigos levou 'protesto' para a Estação das Artes.
Verso

Protesto do Roblox e 'O Agente Secreto': memes viram fantasias em Pré-Carnaval de Fortaleza

Com plaquinhas e adereços, foliões brincam com tendências do cinema e da internet.

Ana Beatriz Caldas e Clarice Nascimento
25 de Janeiro de 2026
Uma parede branca com textura rústica e ondulada compõe o cenário ao lado de um armário azul com bancada de granito, onde repousam plantas e objetos decorativos. Painéis de madeira com arandelas circulares e uma cortina azul completam o ambiente, criando uma composição harmoniosa de texturas e cores serenas.
Ana Karenyna

Cloud Dancer: como usar a cor do ano com relevo, textura e ondulações nos ambientes

Eleita pela empresa Pantone como cor de 2026, Cloud Dancer convida a desacelerar.

Ana Karenyna
25 de Janeiro de 2026
Artista lançou livro em evento na Kuya, no Complexo Cultural Estação das Artes.
Verso

‘Brincadeiras à parte’: Letrux lança livro de contos inspirado em jogos analógicos

Cantora, compositora e escritora publicou terceiro livro com foco na ficção e inspirada pela arte da brincadeira.

Ana Beatriz Caldas
25 de Janeiro de 2026