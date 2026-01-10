Onde apreciar obras do artista cearense Zé Tarcísio em Fortaleza

Foram 65 anos de trajetória nas artes visuais. Ao longo dessas mais de seis décadas, Zé Tarcísio (1941-2026) deixou diferentes legados para o Ceará e os cearenses, o Brasil e os brasileiros. Parte deles pode ser acessada em Fortaleza em espaços culturais que acolhem, atualmente, obras dele em exposição.

Artista multidisciplinar e prolífico, Zé explorou em diferentes linguagens — seja pintura, gravura ou instalação, por exemplo — temas ligados à política, religiosidade, território e ecologia.

O velório de Zé Tarcísio será realizado a partir de 10 horas deste sábado (10) no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. O cortejo para sepultamento sai do centro cultural às 15 horas em direção ao Cemitério São João Batista.

Em um convite para a apreciação de alguns dos trabalhos do artista em Fortaleza, o Verso separou uma lista de onde é possível ir para conhecer, reconhecer e admirar Zé Tarcísio.

Caixa Cultural Fortaleza

Legenda: Registro do curador Gerson Ipirajá e do artista Zé Tarcísio durante a abertura da exposição da Caixa Cultural. Foto: Nicolas Gondim / Divulgação.

Em dezembro de 2025, a Caixa Cultural Fortaleza abriu a exposição “Zé Tarcísio – 6585”. A mostra faz menção no título aos 65 anos de carreira do cearense, comemorados em 2025, e aos 85 anos de vida que ele completaria no próximo dia 8 de fevereiro.

A exposição fica em cartaz até 8 de março de 2026 e tem curadoria de Gerson Ipirajá e curadoria de Lindemberg Freitas. São 65 obras, entre pinturas, objetos e instalações, que enfatizam a multiplicidade de formato e de temas na produção de Zé Tarcísio.

A entrada é gratuita e a classificação é livre. É possível visitar “Zé Tarcísio – 6585” de terça à sábado, de 10 às 20 horas, e aos domingos e feriados, de 10 às 19 horas.

Dragão do Mar

Em cartaz no Museu de Arte Contemporânea (MAC) do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, a exposição “Bloco do Prazer” traz cinco obras de Zé Tarcísio que evidenciam as diferentes técnicas e suportes praticadas pelo artista.

Legenda: À esquerda, as obras "Loteamento - Canoa Quebrada" (1981, acima) e "Loteamento" (1981, abaixo), ambas em guache e carvão sobre papel; à direita, "Estudo para regador", em serigrafia sobre papel. Foto: Aretha Gallego / Divulgação.

Há trabalhos em guache e carvão sobre papel, a exemplo das obras “Loteamento - Canoa Quebrada” e “Loteamento”, ambas de 1981. As duas estão dispostas na expografia da mostra perto de “Estudo para regador” (1974), serigrafia sobre papel.

As três citadas compõem a seleção de 52 obras de Zé Tarcísio que constam no acervo do MAC, conforme levantamento compartilhado a pedido do Verso pela assessoria do Dragão do Mar.

“Bloco do Prazer” traz, ainda, “Um anjo na contramão” (1972) e uma obra sem título datada de 1967 de acrílica e nanquim sobre eucatex.

Legenda: "Um anjo na contramão", obra de 1972 de Zé Tarcísio em cartaz no MAC. Foto: Chico Cavalcante Porto / Divulgação.

Legenda: Obra sem título de Zé Tarcísio, datada de 1967. Foto: Artur Bluz / Divulgação.

Pinacoteca do Ceará

Zé Tarcísio esteve presente em diferentes exposições da Pinacoteca do Ceará, além de ter seis obras compondo a coleção do museu. Atualmente, sete obras do artista estão em cartaz na exposição “Existências paralelas - acervo em (des)construção”.

Ela foi aberta em 2025 e segue em cartaz até maio. Os trabalhos compõem os núcleos "Memórias territoriais" e "Formas votivas e celebrações" da mostra.

Legenda: Obra sem título produzida em 2006 por Zé Tarcísio, que compõe a exposição "Existências paralelas - acervo em (des)construção", da Pinacoteca do Ceará. Foto: Jorge Silvestre / Divulgação.

Legenda: Obra sem título produzida em 2005 por Zé Tarcísio, também em cartaz na Pinacoteca do Ceará na exposição "Existências paralelas - acervo em (des)construção". Foto: Marilia Camelo / Divulgação.

Anteriormente, obras de Zé Tarcísio estiveram nas exposições "Se Arar" e “Leonilson: Montanhas protetoras e ao longe, vulcões, rios, furacões, mares, abismos e Das amizades”.