Onde apreciar obras do artista cearense Zé Tarcísio em Fortaleza
Trabalhos dos 65 anos de trajetória artística de Zé Tarcísio podem ser vistos pelo público em museus e espaços culturais da capital cearense.
Foram 65 anos de trajetória nas artes visuais. Ao longo dessas mais de seis décadas, Zé Tarcísio (1941-2026) deixou diferentes legados para o Ceará e os cearenses, o Brasil e os brasileiros. Parte deles pode ser acessada em Fortaleza em espaços culturais que acolhem, atualmente, obras dele em exposição.
Artista multidisciplinar e prolífico, Zé explorou em diferentes linguagens — seja pintura, gravura ou instalação, por exemplo — temas ligados à política, religiosidade, território e ecologia.
O velório de Zé Tarcísio será realizado a partir de 10 horas deste sábado (10) no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. O cortejo para sepultamento sai do centro cultural às 15 horas em direção ao Cemitério São João Batista.
Em um convite para a apreciação de alguns dos trabalhos do artista em Fortaleza, o Verso separou uma lista de onde é possível ir para conhecer, reconhecer e admirar Zé Tarcísio.
Caixa Cultural Fortaleza
Em dezembro de 2025, a Caixa Cultural Fortaleza abriu a exposição “Zé Tarcísio – 6585”. A mostra faz menção no título aos 65 anos de carreira do cearense, comemorados em 2025, e aos 85 anos de vida que ele completaria no próximo dia 8 de fevereiro.
A exposição fica em cartaz até 8 de março de 2026 e tem curadoria de Gerson Ipirajá e curadoria de Lindemberg Freitas. São 65 obras, entre pinturas, objetos e instalações, que enfatizam a multiplicidade de formato e de temas na produção de Zé Tarcísio.
A entrada é gratuita e a classificação é livre. É possível visitar “Zé Tarcísio – 6585” de terça à sábado, de 10 às 20 horas, e aos domingos e feriados, de 10 às 19 horas.
“Zé Tarcísio – 6585”
- Quando: em cartaz até 8 de março; visitação de terça à sábado, de 10 às 20 horas, e aos domingos e feriados, de 10 às 19 horas
- Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema)
- Gratuito.
- Mais informações: @caixaculturalfortaleza e no site da Caixa Cultural
Dragão do Mar
Em cartaz no Museu de Arte Contemporânea (MAC) do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, a exposição “Bloco do Prazer” traz cinco obras de Zé Tarcísio que evidenciam as diferentes técnicas e suportes praticadas pelo artista.
Há trabalhos em guache e carvão sobre papel, a exemplo das obras “Loteamento - Canoa Quebrada” e “Loteamento”, ambas de 1981. As duas estão dispostas na expografia da mostra perto de “Estudo para regador” (1974), serigrafia sobre papel.
As três citadas compõem a seleção de 52 obras de Zé Tarcísio que constam no acervo do MAC, conforme levantamento compartilhado a pedido do Verso pela assessoria do Dragão do Mar.
“Bloco do Prazer” traz, ainda, “Um anjo na contramão” (1972) e uma obra sem título datada de 1967 de acrílica e nanquim sobre eucatex.
Exposição “Bloco do Prazer”
- Quando: em cartaz até maio; visitação de quarta a sábado, das 9 às 19 horas, e domingos e feriados, das 10 às 20 horas
- Onde: Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE), no Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Gratuito.
- Mais informações: @maccedragao
Pinacoteca do Ceará
Zé Tarcísio esteve presente em diferentes exposições da Pinacoteca do Ceará, além de ter seis obras compondo a coleção do museu. Atualmente, sete obras do artista estão em cartaz na exposição “Existências paralelas - acervo em (des)construção”.
Ela foi aberta em 2025 e segue em cartaz até maio. Os trabalhos compõem os núcleos "Memórias territoriais" e "Formas votivas e celebrações" da mostra.
Anteriormente, obras de Zé Tarcísio estiveram nas exposições "Se Arar" e “Leonilson: Montanhas protetoras e ao longe, vulcões, rios, furacões, mares, abismos e Das amizades”.
Exposição “Existências paralelas - acervo em (des)construção”
- Quando: em cartaz até maio; visitação de quarta a sexta, de 10 às 18 horas; sábado, de 12 às 20 horas; e domingo, de 10 às 17 horas.
- Onde: Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de maio, Praça da Estação s/n, Centro)
- Gratuito.
- Mais informações: @pinacotecadoceara
Mais Zé Tarcísio
Outros espaços culturais e museus de Fortaleza contam com obras do artista cearense nos acervos e coleções, caso do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (MAUC). Nele, são nove obras de Zé Tarcísio que constam no acervo da instituição.
Sete são gravuras — todas de 1974 —, uma é uma pintura acrílica — produzida em 1985 — e a última é um desenho feito em 1966.
Já o acervo da Fundação Edson Queiroz conta com "Relicários", que compõe a série "Relicários da Seca".
O Minimuseu Firmeza também guarda um trabalho do cearense na reserva técnica. É uma obra sem título de pastel sobre papel que é datada de 1986.
Além desses espaços, há outro destaque que guarda obras de Zé Tarcísio: o próprio "ateliê-casa" do artista, na Cidade 2000. Em 2024, o espaço se tornou um Museu Orgânico, ação do Sistema Fecomércio Ceará, por meio do Sesc.