Onde apreciar obras do artista cearense Zé Tarcísio em Fortaleza

Trabalhos dos 65 anos de trajetória artística de Zé Tarcísio podem ser vistos pelo público em museus e espaços culturais da capital cearense.

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
Verso
O artista Zé Tarcísio está sentado em um banco de madeira no centro de uma galeria de arte. Ao fundo, três quadros abstratos estão pendurados em uma parede branca iluminada.
Legenda: Zé Tarcísio deixou inúmeros legados em uma carreira de 65 anos e parte das obras pode ser acessada em exposições pela Cidade; na foto, registro do artista no Espaço Cultural Unifor durante exposição de Antonio Bandeira.
Foto: Fabiane de Paula.

Foram 65 anos de trajetória nas artes visuais. Ao longo dessas mais de seis décadas, Zé Tarcísio (1941-2026) deixou diferentes legados para o Ceará e os cearenses, o Brasil e os brasileiros. Parte deles pode ser acessada em Fortaleza em espaços culturais que acolhem, atualmente, obras dele em exposição.

Artista multidisciplinar e prolífico, Zé explorou em diferentes linguagens — seja pintura, gravura ou instalação, por exemplo — temas ligados à política, religiosidade, território e ecologia.

O velório de Zé Tarcísio será realizado a partir de 10 horas deste sábado (10) no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. O cortejo para sepultamento sai do centro cultural às 15 horas em direção ao Cemitério São João Batista.

Em um convite para a apreciação de alguns dos trabalhos do artista em Fortaleza, o Verso separou uma lista de onde é possível ir para conhecer, reconhecer e admirar Zé Tarcísio.

Caixa Cultural Fortaleza

O curador Gerson Ipirajá, vestido de túnica estampada, e o artista Zé Tarcísio, vestindo camisa branca de manga longa, observam quadros coloridos com figuras humanas em uma galeria de arte com paredes brancas.
Legenda: Registro do curador Gerson Ipirajá e do artista Zé Tarcísio durante a abertura da exposição da Caixa Cultural.
Foto: Nicolas Gondim / Divulgação.

Em dezembro de 2025, a Caixa Cultural Fortaleza abriu a exposição “Zé Tarcísio – 6585”. A mostra faz menção no título aos 65 anos de carreira do cearense, comemorados em 2025, e aos 85 anos de vida que ele completaria no próximo dia 8 de fevereiro. 

A exposição fica em cartaz até 8 de março de 2026 e tem curadoria de Gerson Ipirajá e curadoria de Lindemberg Freitas. São 65 obras, entre pinturas, objetos e instalações, que enfatizam a multiplicidade de formato e de temas na produção de Zé Tarcísio. 

A entrada é gratuita e a classificação é livre. É possível visitar “Zé Tarcísio – 6585” de terça à sábado, de 10 às 20 horas, e aos domingos e feriados, de 10 às 19 horas.

“Zé Tarcísio – 6585”

  • Quando: em cartaz até 8 de março; visitação de terça à sábado, de 10 às 20 horas, e aos domingos e feriados, de 10 às 19 horas
  • Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema)
  • Gratuito.
  • Mais informações: @caixaculturalfortaleza e no site da Caixa Cultural 

Dragão do Mar

Em cartaz no Museu de Arte Contemporânea (MAC) do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, a exposição “Bloco do Prazer” traz cinco obras de Zé Tarcísio que evidenciam as diferentes técnicas e suportes praticadas pelo artista.

Três obras de Zé Tarcísio colocadas em uma parede laranja em um espaço expositivo.
Legenda: À esquerda, as obras "Loteamento - Canoa Quebrada" (1981, acima) e "Loteamento" (1981, abaixo), ambas em guache e carvão sobre papel; à direita, "Estudo para regador", em serigrafia sobre papel.
Foto: Aretha Gallego / Divulgação.

Há trabalhos em guache e carvão sobre papel, a exemplo das obras “Loteamento - Canoa Quebrada” e “Loteamento”, ambas de 1981. As duas estão dispostas na expografia da mostra perto de “Estudo para regador” (1974), serigrafia sobre papel. 

As três citadas compõem a seleção de 52 obras de Zé Tarcísio que constam no acervo do MAC, conforme levantamento compartilhado a pedido do Verso pela assessoria do Dragão do Mar. 

“Bloco do Prazer” traz, ainda, “Um anjo na contramão” (1972) e uma obra sem título datada de 1967 de acrílica e nanquim sobre eucatex.

Montagem de duas obras de arte em preto e branco que mostram uma mulher andando de bicicleta trajando asas de anjo. Ambas estão colocados em uma parede laranja.
Legenda: "Um anjo na contramão", obra de 1972 de Zé Tarcísio em cartaz no MAC.
Foto: Chico Cavalcante Porto / Divulgação.

Obra de arte de Zé Tarcísio colocada em parede vermelha de espaço de exposição de arte.
Legenda: Obra sem título de Zé Tarcísio, datada de 1967.
Foto: Artur Bluz / Divulgação.

Exposição “Bloco do Prazer”

  • Quando: em cartaz até maio; visitação de quarta a sábado, das 9 às 19 horas, e domingos e feriados, das 10 às 20 horas
  • Onde: Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE), no Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Gratuito.
  • Mais informações: @maccedragao

Pinacoteca do Ceará

Zé Tarcísio esteve presente em diferentes exposições da Pinacoteca do Ceará, além de ter seis obras compondo a coleção do museu. Atualmente, sete obras do artista estão em cartaz na exposição “Existências paralelas - acervo em (des)construção”.

Ela foi aberta em 2025 e segue em cartaz até maio. Os trabalhos compõem os núcleos "Memórias territoriais" e "Formas votivas e celebrações" da mostra. 

Obra de arte que mostra duas pernas pintadas em tom amarelado num fundo azul.
Legenda: Obra sem título produzida em 2006 por Zé Tarcísio, que compõe a exposição "Existências paralelas - acervo em (des)construção", da Pinacoteca do Ceará.
Foto: Jorge Silvestre / Divulgação.

Obra de arte exposta em parede de museu.
Legenda: Obra sem título produzida em 2005 por Zé Tarcísio, também em cartaz na Pinacoteca do Ceará na exposição "Existências paralelas - acervo em (des)construção".
Foto: Marilia Camelo / Divulgação.

Anteriormente, obras de Zé Tarcísio estiveram nas exposições "Se Arar" e “Leonilson: Montanhas protetoras e ao longe, vulcões, rios, furacões, mares, abismos e Das amizades”.

Exposição “Existências paralelas - acervo em (des)construção”

  • Quando: em cartaz até maio; visitação de quarta a sexta, de 10 às 18 horas; sábado, de 12 às 20 horas; e domingo, de 10 às 17 horas.
  • Onde: Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de maio, Praça da Estação s/n, Centro)
  • Gratuito.
  • Mais informações: @pinacotecadoceara

Mais Zé Tarcísio

Outros espaços culturais e museus de Fortaleza contam com obras do artista cearense nos acervos e coleções, caso do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (MAUC). Nele, são nove obras de Zé Tarcísio que constam no acervo da instituição.

Sete são gravuras — todas de 1974 —, uma é uma pintura acrílica — produzida em 1985 — e a última é um desenho feito em 1966.

Obra de arte composta por diferentes pedras colocadas em grades de ferro.
Legenda: Obra "Relicários", da série "Relicários da seca" (2013), está na acervo da Fundçaão Edson Queiroz.
Foto: Divulgação.

Já o acervo da Fundação Edson Queiroz conta com "Relicários", que compõe a série "Relicários da Seca".

O Minimuseu Firmeza também guarda um trabalho do cearense na reserva técnica. É uma obra sem título de pastel sobre papel que é datada de 1986.

Obra de arte de Zé Tarcísio composta por 15 rostos humanos.
Legenda: Obra sem título de pastel sobre papel datada de 1986 compõe reserva do Minimuseu Firmeza.
Foto: Reprodução.

Além desses espaços, há outro destaque que guarda obras de Zé Tarcísio: o próprio "ateliê-casa" do artista, na Cidade 2000. Em 2024, o espaço se tornou um Museu Orgânico, ação do Sistema Fecomércio Ceará, por meio do Sesc.

