Em novo aumento, gasolina comum em Fortaleza chega a R$ 6,99

Os motoristas devem se deparar com um novo preço da gasolina em Fortaleza. O Diário do Nordeste registrou o aumento no preço do combustível em postos da Capital, alguns inclusive realizando a mudança do preço nesta quinta-feira (19).

Os preços variam de R$ 6,70 e chegam a R$ 6,99, um aumento expressivo no valor de venda do combustível segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Entre os dias 8 e 14 de março, a ANP registrou que o preço médio de revenda da gasolina comum em Fortaleza era de R$ 6,47. O que significa que, em apenas quatro dias, houve um aumento de até 8% em alguns postos.

Mesmo se for tomado como referência o maior preço registrado pela ANP no dia 14 de março, que foi de R$ 6,69, o aumento pode chegar R$ 0,30 por litro de combustível vendido a depender do posto.

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Já quando se pega o menor preço registrado, que foi de R$ 6,19, a diferença pode ser ainda maior: um aumento de R$ 0,80 – equivalente a 12% de aumento.

O Sindpostos Ceará foi acionado para saber se o aumento no preço da gasolina em Fortaleza deve atingir todos os postos da capital e também o motivo para isso. Quando houver resposta, a matéria será atualizada.

Veja os preços da gasolina em alguns postos de Fortaleza:

Legenda: Tabela de preços de posto de combustível localizado na avenida José Bastos. Foto: Ismael Soares.

Legenda: Preço em posto localizado no bairro Montese é de R$ 6,98. Foto: Ismael Soares.

Legenda: Preços em posto de combustível localizado na Via Expressa, em Fortaleza. Foto: Ismael Soares.

Legenda: Tabela de preços em posto localizado na avenida Barão de Studart. Foto: Ismael Soares

Legenda: Posto de combustível localizado na avenida Barão de Studart teve o preço mais baixo registrado pelo Diário do Nordeste, no valor de R$ 6,70. Foto: Ismael Soares

Aumento da gasolina no Ceará

O Diário do Nordeste já havia mostrado o crescimento no preço da gasolina e do diesel no Ceará. Em uma semana, o litro da gasolina comum ficou R$ 0,11 mais caro, e o diesel, R$ 0,51.

Os dados compararam os preços entre as duas primeiras semanas de março, segundo a ANP.

Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte registraram aumentos expressivos no litro do combustível, próximo de R$ 1 em uma só semana.

Em Fortaleza, o preço da gasolina tinha se mantido estável nas duas primeiras semanas de março.

Na primeira semana do mês, o combustível foi vendido a R$ 6,48. Entre os dias 8 e 14 de março, houve uma mínima redução, com valor médio do litro da gasolina comum comercializado a R$ 6,47.