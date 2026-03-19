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Em novo aumento, gasolina comum em Fortaleza chega a R$ 6,99

O Diário do Nordeste registrou a mudança nos preços do combustível nesta quinta-feira (19).

Escrito por
Luana Barros luana.barros@svm.com.br
Negócios
Homens atualizam manualmente placa de preços de combustíveis em avenida movimentada, com carros passando ao lado e painel eletrônico ao fundo.
Legenda: Tabela de preços de posto de combustível na Avenida Bezerra de Menezes foi atualizada nesta quinta-feira (19).
Foto: Ismael Soares.

Os motoristas devem se deparar com um novo preço da gasolina em Fortaleza. O Diário do Nordeste registrou o aumento no preço do combustível em postos da Capital, alguns inclusive realizando a mudança do preço nesta quinta-feira (19). 

Os preços variam de R$ 6,70 e chegam a R$ 6,99, um aumento expressivo no valor de venda do combustível segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Entre os dias 8 e 14 de março, a ANP registrou que o preço médio de revenda da gasolina comum em Fortaleza era de R$ 6,47. O que significa que, em apenas quatro dias, houve um aumento de até 8% em alguns postos.  

Mesmo se for tomado como referência o maior preço registrado pela ANP no dia 14 de março, que foi de R$ 6,69, o aumento pode chegar R$ 0,30 por litro de combustível vendido a depender do posto. 

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Já quando se pega o menor preço registrado, que foi de R$ 6,19, a diferença pode ser ainda maior: um aumento de R$ 0,80 – equivalente a 12% de aumento. 

O Sindpostos Ceará foi acionado para saber se o aumento no preço da gasolina em Fortaleza deve atingir todos os postos da capital e também o motivo para isso. Quando houver resposta, a matéria será atualizada. 

Veja os preços da gasolina em alguns postos de Fortaleza:

Posto de gasolina à beira da rua com placa de limite de 50 km/h e painel mostrando preços de combustível.
Legenda: Tabela de preços de posto de combustível localizado na avenida José Bastos.
Foto: Ismael Soares.

Placa de preços de combustíveis em posto com bandeira BR, exibindo valores de gasolina, etanol e diesel, com carros passando na via e prédios ao fundo.
Legenda: Preço em posto localizado no bairro Montese é de R$ 6,98.
Foto: Ismael Soares.

Placa de preços de combustíveis em posto às margens de avenida, com valores de gasolina, etanol, diesel e GNV, palmeira ao fundo e carros circulando.
Legenda: Preços em posto de combustível localizado na Via Expressa, em Fortaleza.
Foto: Ismael Soares.

Posto de gasolina da marca Ipiranga com placa exibindo preços dos combustíveis, visto da rua com árvores ao redor.
Legenda: Tabela de preços em posto localizado na avenida Barão de Studart.
Foto: Ismael Soares

Posto de combustíveis da rede Petro+ com placa mostrando preços de gasolina, etanol e diesel, carros estacionados e pedestres ao redor.
Legenda: Posto de combustível localizado na avenida Barão de Studart teve o preço mais baixo registrado pelo Diário do Nordeste, no valor de R$ 6,70.
Foto: Ismael Soares

Aumento da gasolina no Ceará

O Diário do Nordeste já havia mostrado o crescimento no preço da gasolina e do diesel no Ceará. Em uma semana, o litro da gasolina comum ficou R$ 0,11 mais caro, e o diesel, R$ 0,51.

Os dados compararam os preços entre as duas primeiras semanas de março, segundo a ANP. 

Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte registraram aumentos expressivos no litro do combustível, próximo de R$ 1 em uma só semana.

Em Fortaleza, o preço da gasolina tinha se mantido estável nas duas primeiras semanas de março. 

Na primeira semana do mês, o combustível foi vendido a R$ 6,48. Entre os dias 8 e 14 de março, houve uma mínima redução, com valor médio do litro da gasolina comum comercializado a R$ 6,47.

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