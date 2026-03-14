Preço do combustível dispara no Ceará; gasolina chega a R$ 6,56 e diesel a R$ 6,61

Os consumidores cearenses já podem sentir o impacto no preço dos combustíveis. Em uma semana no Ceará, o litro da gasolina comum ficou R$ 0,11 mais caro, e o diesel, R$ 0,51.

Os dados consideram os dois últimos levantamentos semanais da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Eles nem contabilizam ainda as altas recém-anunciadas pela Petrobras, principalmente para o diesel, que entrou em vigor neste sábado (14).

Ao longo desta semana, notabilizou-se a alta no preço da gasolina comum em postos do Cariri. Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte registraram aumentos expressivos no litro do combustível, próximo de R$ 1 em uma só semana.

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Conforme a ANP, a alta no preço da gasolina comum no Ceará foi de, em média, 1,7% nos postos pesquisados nas duas primeiras semanas de março. Essas mudanças acontecem mesmo sem reajuste nos valores.

Em Fortaleza, o preço tendeu a estabilidade. Na primeira semana do mês, o combustível foi vendido a R$ 6,48. Entre os dias 8 e 14 de março, mínima redução, com valor médio do litro da gasolina comum comercializado a R$ 6,47.

Gasolina comum no Ceará (semana de 22 a 28 de fevereiro) : R$ 6,42/l.

: R$ 6,42/l. Gasolina comum no Ceará (semana de 1º a 7 de março) : R$ 6,45/l;

: R$ 6,45/l; Gasolina comum no Ceará (semana de 8 a 14 de março): R$ 6,56/l.

Diesel convive com disparada nos preços

Antes mesmo de a Petrobras anunciar uma alta de R$ 0,38 nas distribuidoras no preço do diesel, os condutores cearenses já experimentavam uma alta expressiva no valor do combustível.

Na última semana de fevereiro (entre os dias 22 e 28), o litro do diesel no Ceará era comercializado a exatos R$ 6. Desde a virada para março, o combustível disparou nos valores.

Nos primeiros dias de março, o valor do diesel era, em média, de R$ 6,10 o litro. Na segunda semana do mês, uma alta expressiva. O preço levantado pela ANP chegou a R$ 6,61/litro, crescimento de 10,1% em relação ao fim de fevereiro.

Em Fortaleza, nas duas semanas anteriores à alta, o litro do diesel era vendido a R$ 5,97. Agora, o preço médio do combustível chegou a R$ 6,33.

Diesel S10 no Ceará (semana de 22 a 28 de fevereiro): R$ 6/l;

R$ 6/l; Diesel S10 no Ceará (semana de 1º a 7 de março): R$ 6,10/l;

R$ 6,10/l; Diesel S10 no Ceará (semana de 8 a 14 de março): R$ 6,61/l.

O que explica essa alta no preço dos combustíveis no Ceará?

O consultor na área de petróleo e gás, Bruno Iughetti, credita o aumento nos valores dos combustíveis — sobretudo no diesel — a um descompasso nas cifras praticadas pela Petrobras no repasse às distribuidoras.

"Havia uma defasagem para o diesel e para a gasolina quando comparados aos preços no mercado internacional, levando-se em conta também o fato de a última alta no preço nas refinarias ter ocorrido em 2025", explicou.

A alta no diesel anunciada pela Petrobras, segundo a empresa, foi ocasionada pela decisão do Governo Federal em reduzir os impostos sobre o combustível, anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última quinta-feira (12).

O especialista acredita que os reajustes, sejam para mais ou para menos, são desencadeados em virtude do conflito no Oriente Médio entre Israel, Irã e Estados Unidos, que afeta diretamente os valores internacionais do petróleo.

A escalada da guerra no Oriente Médio, elevando para a casa dos US$ 100 o preço do barril e afetando a produção e escoamento de petróleo, haverá impactos nos preços dos combustíveis, inclusive no direcionamento de alta no preço do etanol em função do aumento decorrente da demanda interna desse produto". Bruno Iughetti Consultor na área de petróleo e gás

Ainda de acordo com o Iughetti, uma eventual redução nos preços dos combustíveis deve acontecer "com a redução da carga tributária dos impostos federais" e do "ICMS, de alçada estadual".

