O que é liquidação extrajudicial? Entenda processo que envolveu Nubank em polêmica

Clientes do Nubank foram surpreendidos, nesta sexta-feira (12), com notificações sobre uma suposta liquidação extrajudicial da instituição financeira pelo Banco Central. Logo que o assunto veio à tona, tanto o BC quanto a empresa negaram que houvesse qualquer liquidação em andamento. Mas, você sabe o que significa esse processo?

Liquidação extrajudicial é uma medida aplicada pelo Banco Central a instituições financeiras que, basicamente, não conseguem mais honrar com seus compromissos financeiros. O objetivo, então, é encerrar as atividades da firma, mas de maneira organizada, a fim de preservar o patrimônio disponível e garantir o pagamento de credores.

Antes disso, o BC pode determinar aos controladores das empresas que aportem recursos necessários, transfiram o controle, reorganizem a sociedade ou adotem medidas de recuperação — ações conhecidas como "soluções de mercado".

No entanto, conforme a evolução e a gravidade dos problemas, ou havendo graves infrações às normas que regulam a atividade, o Banco Central pode intervir diretamente na instituição por meio de um Regime de Resolução".

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O que acontece quando um banco é liquidado?

Quando essa medida é decretada, a instituição imediatamente deixa de operar e sai do Sistema Financeiro Nacional. A partir disso, todas as dívidas e obrigações financeiras dela passam a ser consideradas vencidas.

No entanto, os bens e os recursos da instituição são utilizados para quitar os débitos com os credores, conforme ordem de prioridade e na medida do que for possível.

O Banco Central só deixa de intervir na empresa quando:

A instituição consegue se recuperar e retomar suas atividades normais;

É decretada a liquidação extrajudicial;

É decretada a falência da instituição.

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Ressarcimento

Se o Nubank estivesse em processo de liquidação extrajudicial, clientes que, por exemplo, tivessem investido até R$ 250 mil no banco, protegidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), seriam ressarcidos das aplicações financeiras até os limites estabelecidos pelas regras da instituição.

O Fundo, inclusive, foi mencionado no comunicado enviado indevidamente aos clientes do banco.

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Veja a nota do Nubank sobre a suposta liquidação extrajudicial

"O Nubank informa que um erro operacional pontual, já identificado e solucionado, provocou o envio de mensagens indevidas a uma parcela de sua base de clientes. A instituição permanece com todas as suas licenças ativas e sem qualquer impacto em sua operação, que segue com segurança e estabilidade. Pedimos desculpas aos nossos clientes pelo ocorrido e reforçamos nosso compromisso de manter a qualidade dos serviços prestados e a transparência na relação com todos".