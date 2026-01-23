Diário do Nordeste
Nubank nega falência após rumores nas redes sociais

Banco possui canais para desmentir fake news.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:15)
Negócios
Fachada de uma das unidade do Nubank.
Legenda: Na América Latina, Nubank soma mais de 127 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia.
Foto: Divulgação/Nubank

Desde a divulgação de notícias envolvendo a liquidação do banco Master e do Willbank, passaram a circular nas redes sociais informações falsas sobre um suposto encerramento das atividades do Nubank no Brasil.

Apesar da repercussão, não há qualquer comunicado oficial do Banco Central ou da própria instituição que indique problemas ou vínculos do Nubank com as instituições citadas.

Diante dos rumores, o Diário do Nordeste entrou em contato com a empresa. Em nota, a equipe de comunicação do Nubank informou que os esclarecimentos estão disponíveis no “Blog do Nu”, canal oficial criado para responder questionamentos e combater a disseminação de fake news.

Nubank vai falir?

Entre as dúvidas recorrentes, uma delas questiona diretamente se o banco encerraria suas operações no País. A resposta é categórica: "Não. O Nubank não vai sair do Brasil, nem fechar por aqui. Seguiremos atuando no Brasil como sempre, entregando os melhores produtos, serviços e atendimento para nossos mais de 112 milhões de clientes no País".

Outro ponto abordado trata de especulações sobre uma suposta falência da instituição. Segundo o banco, “a notícia de que o Nubank estaria falindo é falsa”.

A empresa afirma que está entre as instituições mais bem capitalizadas da América Latina e encerrou 2024 com receitas de US$ 11,5 bilhões, crescimento de 58% em relação ao ano anterior, além de lucro líquido de aproximadamente US$ 2 bilhões, quase o dobro do registrado em 2023.

Ainda conforme os dados divulgados, no terceiro trimestre de 2025, o Nubank registrou receita de US$ 4,2 bilhões e lucro líquido de US$ 783 milhões.

“Os números de crescimento consistente, a nossa receita consistente, os lançamentos de novos produtos e funcionalidades e a forte expansão da base de clientes no Brasil e em outros países provam a solidez do negócio do Nubank”, informou a instituição.

A empresa destacou ainda que os resultados financeiros e operacionais demonstram a saúde do negócio e reforçou que as informações mais atualizadas podem ser consultadas no site de Relações com Investidores do banco.

