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Nubank nega fim das operações após clientes receberem notificação sobre encerramento da instituição

Banco classificou o acontecido como um "erro operacional pontual". Notificação sobre liquidação chegou a clientes nesta sexta (12).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
12 de Junho de 2026 - 13:36 (Atualizado às 13:50)
capa da noticia
Legenda: Usuários do Nubank foram surpreendidos na manhã desta sexta-feira (12).
Foto: Foto: Divulgação/Nubank

O Nubank negou o encerramento do banco nesta sexta-feira (12).

O que aconteceu com o Nubank?

O comunicado veio após usuários receberem uma notificação pelo aplicativo oficial do banco digital informando que ele havia sido "encerrado".

O que o Nubank disse sobre a notificação enviada a clientes?

O banco classificou o acontecido como um "erro operacional pontual", que provocou o envio da mensagem a alguns clientes. De acordo com a empresa, o erro já foi identificado e solucionado. 

O Nubank também esclareceu que "permanece com todas as suas licenças ativas e sem qualquer impacto em sua operação, que segue com segurança e estabilidade".

"Pedimos desculpas aos nossos clientes pelo ocorrido e reforçamos nosso compromisso de manter a qualidade dos serviços prestados e a transparência na relação com todos", diz a nota.

Notificação informava sobre a suposta liquidação do banco 

A notificação foi enviada a alguns usuários do Nubank na manhã desta sexta-feira (12). "Aviso Importante: foi decretado o encerramento do NUBANK. Clique aqui e saiba como solicitar o valor disponível no FGC", dizia o texto da notificação. 

Em nota, o Banco Central também negou ter decretado a liquidação extrajudicial do Nubank. "Não procede a informação que o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Nubank".

 

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