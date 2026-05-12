BC aponta R$ 10,5 bilhões 'esquecidos' em bancos; dinheiro pode ir para o Desenrola

Pelo menos 45,3 milhões de brasileiros ainda têm "dinheiro esquecido" a receber, informou o Banco Central (BC) nesta terça-feira (12). No total, os valores disponíveis em instituições financeiras chegam a quase R$ 10,6 bilhões, segundo dados de março.

O Banco Central afirmou que são R$ 8,1 bilhões de valores a receber de 45 milhões de beneficiários pessoa física, e outros R$ 2,4 bilhões de 5 milhões de pessoas jurídicas. O BC disse ainda que R$ 14,6 bilhões já foram devolvidos.

O Desenrola, programa de renegociação de dívidas do Governo Federal lançado na última semana, deverá utilizar parte do dinheiro esquecido em bancos como garantia.

O Governo poderá aplicar entre R$ 5 bilhões e R$ 8 bilhões do Sistema de Valores a Receber (SVR) no Fundo Garantidor de Operações (FGO) para garantir o pagamento em casos de inadimplência.

Será publicado um edital para que interessados resgatem os valores em até 30 dias. Passado o prazo, os valores transferidos não contestados ficarão incorporados de forma definitiva ao patrimônio do FGO.

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Como saber se tenho dinheiro esquecido?

O único site no qual é possível fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores para pessoas jurídicas ou físicas, incluindo falecidas, é o valoresareceber.bcb.gov.br.

O dinheiro a receber só será liberado para aqueles que fornecerem uma chave Pix para a devolução, tudo por meio do sistema do BC. Caso o cliente não tenha uma chave cadastrada, é preciso entrar em contato diretamente com a instituição para acertar o recebimento.

Outra opção é criar uma chave Pix e retornar ao sistema do Banco Central para fazer a solicitação.

No caso de valores a receber de pessoas falecidas, a consulta só será confirmada se o usuário for herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal, sendo também necessário o preenchimento de um termo de responsabilidade. Após a consulta, é preciso entrar em contato com as instituições nas quais há valores a receber e verificar os procedimentos.

É possível habilitar uma solicitação automática de resgate de valores a receber. Segundo o BC, a adesão ao serviço é facultativa.

Agora, quem quiser pode automatizar as solicitações. As demais funcionalidades do sistema continuam iguais.

Como resgatar dinheiro esquecido no Banco Central?

Para habilitar essa modalidade, é necessário acessar o SVR com uma conta gov.br, em que o usuário deve ter nível prata ou ouro e verificação em duas etapas ativadas.

A solicitação automática de valores a receber via PIX é exclusiva para pessoas físicas e está disponível apenas para quem possui uma chave Pix do tipo CPF. Quem ainda não tem essa chave deve cadastrá-la na instituição financeira.

Quando houver um valor a ser devolvido, o crédito será feito diretamente pela instituição financeira na conta do cidadão, sem necessidade de aviso prévio do Banco Central.

No entanto, instituições financeiras que não aderiram ao termo de devolução via Pix continuarão a exigir solicitação manual, o que também se aplica a valores oriundos de contas conjuntas.