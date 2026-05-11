Deep inaugura loja no Shopping Iguatemi Bosque em Fortaleza

Após o sucesso da pop-up em dezembro de 2025, a marca cearense Deep anuncia a inauguração de sua loja definitiva no Shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza. Situada no piso L3, próximo à praça de alimentação, a loja foi inaugurada na última terça-feira (7). Além das quatro unidades na capital cearense, a Deep está presente em Maringá (PR) e Goiânia (GO), com unidades próprias. A marca ainda atua nacionalmente através dos parceiros que revendem e ajudam a expandir a participação da operação.

Segundo Malu Lima, creative marketing do Grupo Deep, a nova unidade reforça um momento de maturidade na atuação varejista. “A loja definitiva vem como uma proposta mais robusta para trazer uma melhor experiência a todas as nossas clientes”, destaca.

Experiência que encanta

A marca oferece produtos de qualidade elevada, com alto valor agregado e ticket médio competitivo. Malu ainda reforça sobre a humanização destinada à consumidora. “Buscamos sempre ouvir a nossa cliente para oferecer informação de moda orientada ao mercado brasileiro, A experiência Deep é sem igual. Nossa loja foi pensada para oferecer momentos especiais, para que a nossa cliente se sinta em sua própria casa”, ressalta.

Expectativa de fluxo

De acordo com informações do shopping, o empreendimento registra um fluxo médio de aproximadamente 1,83 milhão de visitantes por mês. O volume representa um cenário favorável para o desempenho comercial da nova unidade, especialmente diante da expectativa de aumento na circulação de consumidores em decorrência do Dia das Mães.

Serviço

Instagram: @usedeep

Site: estilodeep.com.br

Nova loja Iguatemi: Piso Superior L3, próximo à M.A.C Cosméticos

Outras unidades Deep

Varejo

Casa Deep (Rua Barbosa de Freitas, 981 – Meireles, Fortaleza/CE)

Iguatemi (Av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz, Fortaleza/CE | Piso 2, Loja 760)

Atacado

Shopping Fortaleza Sul (Av. Luciano Carneiro, 1333 – Fátima, Fortaleza/CE | Setor C, Lojas 01 e 03)

Showroom (Av. João Pessoa, 6886 – Parangaba, Fortaleza/CE)

Deep Maringá (Paraná Moda Park | Lojas 114 e 115)

Deep Goiás (Mega Polo Moda | Lojas 45, 46 e 67)