Deep inaugura loja no Shopping Iguatemi Bosque em Fortaleza
Operação amplia presença e reforça estratégia de expansão no mercado de moda feminina
Após o sucesso da pop-up em dezembro de 2025, a marca cearense Deep anuncia a inauguração de sua loja definitiva no Shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza. Situada no piso L3, próximo à praça de alimentação, a loja foi inaugurada na última terça-feira (7). Além das quatro unidades na capital cearense, a Deep está presente em Maringá (PR) e Goiânia (GO), com unidades próprias. A marca ainda atua nacionalmente através dos parceiros que revendem e ajudam a expandir a participação da operação.
Segundo Malu Lima, creative marketing do Grupo Deep, a nova unidade reforça um momento de maturidade na atuação varejista. “A loja definitiva vem como uma proposta mais robusta para trazer uma melhor experiência a todas as nossas clientes”, destaca.
Experiência que encanta
A marca oferece produtos de qualidade elevada, com alto valor agregado e ticket médio competitivo. Malu ainda reforça sobre a humanização destinada à consumidora. “Buscamos sempre ouvir a nossa cliente para oferecer informação de moda orientada ao mercado brasileiro, A experiência Deep é sem igual. Nossa loja foi pensada para oferecer momentos especiais, para que a nossa cliente se sinta em sua própria casa”, ressalta.
Expectativa de fluxo
De acordo com informações do shopping, o empreendimento registra um fluxo médio de aproximadamente 1,83 milhão de visitantes por mês. O volume representa um cenário favorável para o desempenho comercial da nova unidade, especialmente diante da expectativa de aumento na circulação de consumidores em decorrência do Dia das Mães.
Serviço
Instagram: @usedeep
Site: estilodeep.com.br
Nova loja Iguatemi: Piso Superior L3, próximo à M.A.C Cosméticos
Outras unidades Deep
Varejo
Casa Deep (Rua Barbosa de Freitas, 981 – Meireles, Fortaleza/CE)
Iguatemi (Av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz, Fortaleza/CE | Piso 2, Loja 760)
Atacado
Shopping Fortaleza Sul (Av. Luciano Carneiro, 1333 – Fátima, Fortaleza/CE | Setor C, Lojas 01 e 03)
Showroom (Av. João Pessoa, 6886 – Parangaba, Fortaleza/CE)
Deep Maringá (Paraná Moda Park | Lojas 114 e 115)
Deep Goiás (Mega Polo Moda | Lojas 45, 46 e 67)