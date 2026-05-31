Marca cearense produz 90 mil rasteiras femininas por mês a partir de parceria com produtores locais

Uma estratégia vinda do interior do Ceará tem ajudado pequenos produtores a escoar 90 mil pares de calçados femininos por mês para outras regiões do País.

Há quatro anos, o Grupo Sassá, com sede em Juazeiro do Norte, deixou de fabricar apenas tiras de couro e sintético para produzir todos os insumos da cadeia e verticalizar a produção de rasteiras.

Com a marca SS Shoes, a empresa estruturou uma parceria ativa com 50 fabricantes locais, fornecendo material e pagando adiantado parte do trabalho, para que essas pequenas oficinas produzam os calçados.

Segundo o diretor do Grupo, Pitágoras Sarmento, a empresa já mapeou 180 microfabricantes da região — muitos dos quais ainda atuariam na informalidade — para sustentar a rede produtiva.

Ele explica que a empresa atua como uma "ponte" para garantir que os pequenos produtores tenham pedidos o ano todo, combatendo a ociosidade das fábricas no período de entressafra (entre as produções para as festas juninas e o fim de ano).

Legenda: Com mais de 20 anos de fundação, há 4 anos o grupo Sassá passou a ter a marca SS Shoes para comercializar de forma integral as rasteiras femininas e não apenas as tiras que produzia antes. Foto: Divulgação/Grupo Sassá.

“A gente uniu a demanda nacional com a produção regional”, afirma o diretor.

Conforme o executivo, atualmente, o impacto dessa rede alcança 500 famílias, direta e indiretamente, em Juazeiro do Norte, com potencial de crescimento de acordo com a demanda de pedidos — que podem, inclusive, levar a marca do cliente final (private label).

Como funciona o modelo de gestão

A segunda vez participando da BFShow, feira nacional do setor calçadista, ocorre após o grupo registrar um salto de 70% na fabricação no último ano.

O diferencial do modelo de gestão, conforme Sarmento, inclui o fornecimento de todos os componentes para a fabricação da rasteira e suporte financeiro para que os produtores modernizem suas oficinas por meio de crédito sem juros.

“No pedido, nós fornecemos todo o material e adiantamos 30% do pagamento da produção para viabilizar a entrega", explica.

Já para os fabricantes com maior potencial e mais organizados, o grupo concede empréstimos sem juros para a compra de maquinário, pagos com a própria produção.

Para o diretor, o esforço foca na revitalização do polo local. “Nosso objetivo era resgatar o setor calçadista de Juazeiro do Norte, que estava adormecido”.

Ele também explica que a meta de dobrar o faturamento de R$ 10 milhões, atingindo R$ 20 milhões neste ano, apoia-se em uma logística própria e na ocupação estratégica de mercados, principalmente, nas regiões Norte e Centro-Oeste.

Os produtos possuem um ticket médio, entre R$ 16 e R$ 19.

Veja também Negócios 72% dos nordestinos são a favor do fim da escala 6x1, mostra pesquisa Quaest Negócios Grupo Mateus demite mais de 6 mil funcionários em seis estados, e Ceará está na lista

Cenário nacional e concorrência asiática preocupam pequenos produtores

Paralelamente ao otimismo dos polos regionais, os grandes debates da BFShow trouxeram alertas para o setor.

Os dados apresentados pelo presidente da Abicalçados, Haroldo Ferreira, indicam uma perspectiva de recuperação geral, impulsionada pelas exportações, que cresceram 40% para os Estados Unidos em abril.

O segmento também projeta ganhos com o acordo Mercosul-União Europeia, que prevê a eliminação progressiva de tarifas de importação que hoje variam entre 3,5% e 17%.

Entretanto, Ferreira manifestou preocupação com o impacto das remessas internacionais e as discussões em torno da "taxa das blusinhas".

Segundo a Abicalçados, a atual estrutura tributária ainda gera um desequilíbrio concorrencial em relação à indústria nacional frente aos competidores asiáticos, afetando principalmente os pequenos e médios fabricantes.

O setor estima que o atual cenário coloca em risco 54 mil postos de trabalho na cadeia produtiva calçadista brasileira. As importações de calçados cresceram 70% entre 2022 e 2025, consolidando-se como um desafio para as fábricas nacionais.

* A jornalista Paloma Vargas viajou a São Paulo a convite da BFShow