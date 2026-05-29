Mais de 250 mil cearenses serão contemplados com o 1º lote de restituição do Imposto de Renda

O pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda, nesta sexta-feira (29), contempla 257.819 contribuintes do Ceará, com um valor aproximado de R$ 539 milhões. As informações são da Receita Federal.

Este é o maior lote de restituição já pago pela instituição, representando 40% das restituições previstas para serem pagas este ano, tanto em valores quanto em número de contribuintes.

Segundo a Receita, o depósito será realizado ao longo desta sexta. Por isso, é recomendável que os contribuintes esperem até o fim do dia para checar se receberam o valor, pois os horários de crédito podem variar entre os bancos.

Em todo o Brasil, serão pagos R$16 bilhões para 8.749.992 contribuintes, valor 45% maior do que o primeiro lote de restituições do ano passado.

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Como consultar a restituição

Para verificar se a restituição foi liberada, o contribuinte deve:

Acessar www.gov.br/receitafederal

Clicar em “Meu Imposto de Renda”

Selecionar “Consultar minha restituição”

A consulta também pode ser feita pelo aplicativo oficial da Receita Federal para tablets e smartphones.

O sistema oferece:

Consulta simplificada;

Consulta completa via e-CAC;

Orientações e canais de atendimento.

Caso sejam identificadas pendências na declaração, o contribuinte poderá retificar as informações incorretas.

Quem recebe no primeiro lote?

Do total de R$ 16 bilhões, cerca de R$ 8,64 bilhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal:

256.697 restituições para idosos acima de 80 anos ;

; 2.256.975 restituições para idosos entre 60 e 79 anos ;

; 222.100 restituições para pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave ;

; 1.054.789 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Além disso, 4.959.431 restituições serão destinadas a contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram pelo recebimento via Pix.

Veja a previsão dos próximos pagamentos do IRPF:

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 31 de agosto.

A previsão da Receita Federal é que o próximo lote também contemple cerca de 9 milhões de contribuintes, com valores de restituições próximos a R$ 16 bilhões, totalizando assim 80% da estimativa de restituições a serem pagas este ano.