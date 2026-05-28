Petrobras anuncia reajuste no preço da gasolina a partir desta sexta-feira (29)

A Petrobras informou que irá fazer um reajuste no preço da gasolina para as distribuidoras a partir desta sexta-feira (29). O aumento anunciado é de R$ 0,48 por litro. A estatal vai oferecer, no entanto, um desconto de R$ 0,44 por litro, subvenção econômica instituída pelo governo federal nessa segunda-feira (25).

Assim, o preço da gasolina na refinaria vai subir de R$ 2,57 para R$ 2,61, um aumento de 1,5%.

Para o consumidor final, o aumento representa, no máximo, R$ 0,03 (3 centavos) a cada litro, garantiu a estatal.

"Para o consumidor, a parcela da Petrobras na composição do preço final passará dos atuais R$ 1,80 para R$ 1,83 por litro, um aumento residual de no máximo R$ 0,03 a cada litro de gasolina C vendida nas bombas. Este valor é 27,6% menor do que o preço praticado em 31/12/2022", esclareceu a Petrobras em nota.

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Novo subsídio

O Governo Federal publicou, na noite de segunda-feira (25), um decreto que define um subsídio de R$ 0,44 aos produtores e importadores de combustíveis derivados do petróleo. O valor será pago por litro da gasolina.

A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) e tem duração de dois meses. O subsídio será pago diretamente aos produtores e importadores de gasolina por meio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Conforme o texto, a mudança tem como objetivo reduzir os impactos da alta internacional do petróleo provocada pelo agravamento do conflito no Oriente Médio.

O decreto regulamenta a medida provisória assinada no último dia 13 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). À imprensa, na época, o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, explicou que o mecanismo irá reduzir eventuais aumentos nos preços dos combustíveis.

“Na prática, trata-se de uma compensação sobre os tributos pagos pelas produtoras e importadoras, alinhada ao compromisso de neutralidade fiscal”, afirmou.