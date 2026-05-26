Dia do Imposto Zero terá até 60% de desconto em perfumes importados na Le’Loyn

O Dia do Imposto Zero, realizado em Fortaleza no próximo dia 28 de maio, já aquece o varejo e impulsiona a busca por perfumes importados na Capital. Na Le’Loyn Parfums, a data contará com condições especiais em produtos selecionados, com descontos de até 60%, movimentando consumidores em busca de perfumes internacionais e marcas desejadas pelo público.

Reconhecida como referência em perfumaria importada no Ceará, a Le’Loyn reúne um dos portfólios mais desejados do segmento, com marcas como Prada, Yves Saint Laurent, Tom Ford, Gucci, Chloé, Montblanc, Burberry, Lacoste, Giorgio Armani, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana, Cartier, Hermès e Valentino, além de perfumes árabes como Lattafa, Orientica, Armaf e Al Wataniah, perfumes de nicho como Creed, Xerjoff, Nishane, Casamorati, Atelier Des Ors e Fabbrica Della Musa, além de maquiagens premium como Sisley Paris e Shiseido. Todas disponíveis durante o Dia Sem Imposto.

Segundo Isabelle Rebouças, gerente de marketing da marca, a expectativa é de intensa movimentação durante a data. “O consumidor acompanha o imposto zero justamente esperando esse momento para comprar perfumes desejados com condições diferenciadas. Existe uma procura muito forte por importados nesse período”, destaca.

Durante o Dia Livre de Impostos, as condições especiais da Le’Loyn estarão disponíveis nas lojas da marca em Fortaleza, no site e através do WhatsApp, com seleção ampliada de perfumes importados, atendimento especializado e curadoria internacional voltada aos produtos mais desejados do mercado.

Confira as promoções

Chloé Love Story EDP 30ml De R$ 579 Por R$ 319

Azzaro Pour Homme EDT 30ml De R$ 189 Por R$ 127

Dolce & Gabbana Devotion EDP 100ml De R$ 1.119 Por R$ 769

Jimmy Cho I Want Choo EDP 100ml De R$ 999 Por R$ 599

Calvin Klein My Euphoria For Men EDT 100ml De R$ 679 Por R$ 339

Givenchy Ange ou Demon EDP 50ml De R$ 789 Por R$ 399

Bottega Venteta EDP 75ml De R$ 2.400 Por R$ 960

Versace Eros EDT 30ml De R$ 479 Por R$ 329

Tommy Hilfiger Impact Together EDT 100ml De R$ 629 Por R$ 439

Issey Miyake L´Eau D´Issey Pour Homme EDT 75ml De R$ 775 Por R$ 549

Hugo Boss Hugo Man EDT 200ml De R$ 799 Por R$ 599

Lacoste L.12.12 Blanc Eau Fraiche EDT 50ml De R$ 549 Por R$ 299

Calvin Klein Be EDT 200ml De R$ 679 Por R$ 379

Montblanc Emblem EDT 100ml De R$ 814 Por R$ 459

Givenchy Gentleman Society Extreme EDP 100ml De R$ 899 Por R$ 629

Boucheron Serpent Bohéme EDP 90ml De R$ 889 Por R$ 669

Gucci Flora Gorgeous Jasmine EDP 100ml De R$ 1.029 Por R$ 499

Versace Eros EDT 30ml De R$ 479 Por R$ 329

Mercedes Benz AMG Red Thrill EDP 100ml De R$ 807 Por R$ 399

Serviço

Lojas físicas

📍 Maison Le’Loyn: Rua Leonardo Mota, 2450 — Dionísio Torres

📍 Shopping Iguatemi Bosque: Av. Washington Soares, 85

📍 North Shopping Jóquei: Av. Lineu Machado, 419

📍 Shopping RioMar Fortaleza: Av. Des. Lauro Nogueira, 1500

📍 Shopping RioMar Kennedy: Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100

📍 Shopping Via Sul: Av. Washington Soares, 4335

Contato

Le’Loyn Parfums

Site: www.leloynparfums.com.br

WhatsApp: (85) 98895-1846 https://wa.me/5585988951846

Instagram: @leloynparfums https://instagram.com/leloynparfums

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