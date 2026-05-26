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Dia do Imposto Zero terá até 60% de desconto em perfumes importados na Le’Loyn

Grandes marcas da perfumaria internacional estarão entre os destaques da Le’Loyn no dia 28 de maio

Escrito por Agência de Conteúdo DN
26 de Maio de 2026 - 07:00
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Legenda: As condições especiais da Le’Loyn estarão disponíveis nas lojas, no site e no WhatsApp.
Foto: divulgação

O Dia do Imposto Zero, realizado em Fortaleza no próximo dia 28 de maio, já aquece o varejo e impulsiona a busca por perfumes importados na Capital. Na Le’Loyn Parfums, a data contará com condições especiais em produtos selecionados, com descontos de até 60%, movimentando consumidores em busca de perfumes internacionais e marcas desejadas pelo público.

Reconhecida como referência em perfumaria importada no Ceará, a Le’Loyn reúne um dos portfólios mais desejados do segmento, com marcas como Prada, Yves Saint Laurent, Tom Ford, Gucci, Chloé, Montblanc, Burberry, Lacoste, Giorgio Armani, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana, Cartier, Hermès e Valentino, além de perfumes árabes como Lattafa, Orientica, Armaf e Al Wataniah, perfumes de nicho como Creed, Xerjoff, Nishane, Casamorati, Atelier Des Ors e Fabbrica Della Musa, além de maquiagens premium como Sisley Paris e Shiseido. Todas disponíveis durante o Dia Sem Imposto.

Segundo Isabelle Rebouças, gerente de marketing da marca, a expectativa é de intensa movimentação durante a data. “O consumidor acompanha o imposto zero justamente esperando esse momento para comprar perfumes desejados com condições diferenciadas. Existe uma procura muito forte por importados nesse período”, destaca.

Durante o Dia Livre de Impostos, as condições especiais da Le’Loyn estarão disponíveis nas lojas da marca em Fortaleza, no site e através do WhatsApp, com seleção ampliada de perfumes importados, atendimento especializado e curadoria internacional voltada aos produtos mais desejados do mercado.

Confira as promoções

  • Chloé Love Story EDP 30ml De R$ 579 Por R$ 319
  • Azzaro Pour Homme EDT 30ml De R$ 189 Por R$ 127
  • Dolce & Gabbana Devotion EDP 100ml De R$ 1.119 Por R$ 769
  • Jimmy Cho I Want Choo EDP 100ml De R$ 999 Por R$ 599
  • Calvin Klein My Euphoria For Men EDT 100ml De R$ 679 Por R$ 339
  • Givenchy Ange ou Demon EDP 50ml De R$ 789 Por R$ 399
  • Bottega Venteta EDP 75ml De R$ 2.400 Por R$ 960
  • Versace Eros EDT 30ml De R$ 479 Por R$ 329
  • Tommy Hilfiger Impact Together EDT 100ml  De R$ 629 Por R$ 439
  • Issey Miyake L´Eau D´Issey Pour Homme EDT 75ml De R$ 775 Por R$ 549
  • Hugo Boss Hugo Man EDT 200ml  De R$ 799 Por R$ 599
  • Lacoste L.12.12 Blanc Eau Fraiche EDT 50ml De R$ 549 Por R$ 299
  • Calvin Klein Be EDT 200ml De R$ 679 Por R$ 379
  • Montblanc Emblem EDT 100ml De R$ 814 Por R$ 459
  • Givenchy Gentleman Society Extreme EDP 100ml De R$ 899 Por R$ 629
  • Boucheron Serpent Bohéme EDP 90ml De R$ 889 Por R$ 669
  • Gucci Flora Gorgeous Jasmine EDP 100ml  De R$ 1.029 Por R$ 499
  • Versace Eros EDT 30ml De R$ 479 Por R$ 329
  • Mercedes Benz AMG Red Thrill EDP 100ml De R$ 807 Por R$ 399

 

Serviço

Lojas físicas

📍 Maison Le’Loyn: Rua Leonardo Mota, 2450 — Dionísio Torres

📍 Shopping Iguatemi Bosque: Av. Washington Soares, 85

📍 North Shopping Jóquei: Av. Lineu Machado, 419

📍 Shopping RioMar Fortaleza: Av. Des. Lauro Nogueira, 1500

📍 Shopping RioMar Kennedy: Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100

📍 Shopping Via Sul: Av. Washington Soares, 4335

Contato
Le’Loyn Parfums
Site: www.leloynparfums.com.br
WhatsApp: (85) 98895-1846 https://wa.me/5585988951846
Instagram: @leloynparfums https://instagram.com/leloynparfums
Linktree: https://linktr.ee/leloyn

VC Repórter

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