Fintech cearense capta R$ 300 milhões para financiar mercado de condomínios

A Cerus, fintech sediada em Fortaleza especializada em soluções financeiras para condomínios, concluiu a estruturação de seu segundo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC NP) com compromisso de R$ 300 milhões.

A operação amplia a capacidade de expansão sem necessidade de diluição societária e sinaliza um movimento mais amplo: o mercado de capitais de olho nos recebíveis condominiais.

O modelo de negócio que sustenta o fundo é a chamada receita garantida, produto em que a empresa antecipa ao condomínio o valor integral da arrecadação mensal mesmo quando há inadimplência dos moradores, assumindo a gestão de recuperação desse crédito.

Para operar essa lógica em escala nacional, o FIDC é o instrumento natural, pois permite securitizar o fluxo de recebíveis e captar junto a investidores institucionais sem passar pelo crédito bancário tradicional.

Com uma carteira de 1.200 condomínios em 18 estados, a Cerus já acumula mais de R$ 90 milhões em patrimônio líquido no primeiro fundo e projeta movimentação superior a R$ 1 bilhão em 2026.

O mercado endereçável é expressivo. O Brasil possui 327.248 condomínios ativos com cerca de 39 milhões de moradores, segundo o Censo Condominial 2025/2026. Entre os problemas crônicos do setor estão inadimplência, imprevisibilidade de caixa e ausência de crédito estruturado.