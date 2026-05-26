Em primeira mão! BNB prorroga prazo para reestruturação do Crediamigo

Atenção! O Banco do Nordeste (BNB) prorrogou até 5 de junho de 2026 o prazo para recebimento de contribuições técnicas, operacionais e econômico-financeiras para a reestruturação dos modelos de contratação dos programas de microcrédito Crediamigo e Agroamigo.

A nova data está prevista no Request for Information (RFI) nº 2026/002, que tem caráter consultivo e busca subsidiar o planejamento de futuras licitações.

A consulta é destinada exclusivamente a instituições habilitadas no âmbito do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), conforme estabelece a Lei nº 13.636/2016. Com a medida, o banco pretende alinhar as exigências e condições das futuras contratações à realidade do mercado, reforçando princípios como eficiência, transparência e aderência às normas legais e aos órgãos de controle.

As contribuições ao RFI devem ser enviadas até o limite do novo prazo (5 de junho de 2026) para o e-mail gtlicitacoesmicrofinancas@bnb.gov.br. O acesso ao Termo de RFI e ao questionário está disponível no portal institucional do Banco do Nordeste, na área “Acesso à Informação”, na seção de Licitações e Contratos.

As informações coletadas servirão de base para revisão dos estudos preliminares e dos critérios de habilitação, etapa considerada estratégica para garantir maior competitividade e sucesso nos próximos processos licitatórios.