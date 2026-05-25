Exclusivo! Empresa suíça pesquisa terras raras entre Itapiúna e Quixeramobim

Geólogos brasileiros a serviço de uma empresa multinacional suíça, cujo nome não foi ainda revelado, estão percorrendo propriedades rurais localizadas entre os municípios de Itapiúna e Quixeramobim, pelas quais passarão os trilhos da Ferrovia Transnordestina, pedindo e obtendo autorização para pesquisar a existência de terras raras e minerais estratégicos.

O dono de uma dessas propriedades, fonte desta informação, já autorizou a pesquisa em sua gleba. Ele contou hoje, segunda-feira, 25, a esta coluna ter ouvido dos geólogos que naquela região há registro de 38 minerais raros, entre os quais o nióbio e o grafeno. Esses minerais são utilizados na tecnologia moderna, na energia limpa, nas telecomunicações, na exploração espacial e na área da defesa. A China tem as maiores reservas mundiais dessas terras raras; em seguida, está o Brasil.

De acordo com a fonte desta informação – dono de uma fazenda de 280 hectares na zona rural do município – o município de Itapiúna tem registro de antigas ocorrências minerais, que recrudesceram agora por causa das escavações que vêm sendo feitas em toda a área da construção da Ferrovia Transnordestina, as quais são acompanhadas pela equipe de geólogos da própria Transnordestina Logística, responsável pelo projeto dessa importante estrada de ferro.

Ainda segundo a mesma fonte, na geografia entre Itapiúna e Quixeramobim, há 115 lavras requeridas ao DNPM (Departamento Naciomal de Pesquisa Mineral) por oito empresas internacionais. Lavras são operações coordenadas com o objetivo de explorar uma jazida mineral, a céu aberto ou de modo subterrâneo, abrangendo desde a extração do minério bruto até o seu beneficiamento.