ArcelorMittal investe em robótica educacional e desenvolve talentos

Neste mês de maio, 90 adolescentes matriculados em escolas públicas das zonas rural e urbana de Caucaia e São Gonçalo do Amarante iniciaram uma jornada de 180 horas de aprendizagem imersiva no projeto Fábrica de Robôs. Sob o patrocínio da ArcelorMittal, a iniciativa do Sesi Ceará integra aulas teóricas e práticas de robótica e programação ao calendário escolar, ampliando o acesso de jovens a competências cada vez mais demandadas pela indústria.

As instituições municipais apadrinhadas pela ArcelorMittal em 2026 são as Escolas de Ensino Fundamental (EEF) Poetisa Abigail Sampaio, em São Gonçalo do Amarante; EEF Dona Filomena Martins, também no município; e a Escola de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Paulo Ferreira da Rocha, em Caucaia.

Mais do que uma ação pontual, o projeto faz parte de uma estratégia ampla de investimentos em robótica educacional, que inclui apoio a competições, formação de equipes e incentivo à cultura de inovação entre jovens da rede pública. A iniciativa responde a um desafio relevante da região: o acesso ainda limitado a experiências tecnológicas práticas, o que muitas vezes distancia os jovens das oportunidades no setor industrial.

Ao longo de dez meses, cada escola sediará 45 encontros com aulas de raciocínio lógico e matemática integradas à prática de robótica e programação. Um dos principais diferenciais é a aproximação entre escola e indústria, com vivências dos estudantes na planta da ArcelorMittal. Por meio de visitas técnicas e interação com engenheiros da empresa, os alunos passam a compreender, na prática, como o conhecimento adquirido em sala se conecta com o ambiente industrial.

Educação que forma para a indústria

O setor do aço vive um processo contínuo de transformação, impulsionado por inovação, digitalização e novas demandas produtivas. Nesse contexto, a formação de jovens com competências técnicas e comportamentais torna-se um fator estratégico para o futuro da indústria.

Por isso, as iniciativas apoiadas pela ArcelorMittal vão além do ensino de robótica. Elas também estimulam o desenvolvimento de habilidades socioemocionais essenciais para a Indústria 5.0, como autonomia, pensamento crítico, resiliência, colaboração e ética. A participação em eventos como o Torneio Regional de Robótica SESI reforça esse processo ao inserir os estudantes em ambientes de desafio, cooperação e aplicação prática do conhecimento.

"Mais do que montar robôs, essas iniciativas preparam os jovens para oportunidades profissionais futuras, inclusive na indústria do aço. São as pessoas que constroem a indústria do futuro, cada vez mais inovadora, sustentável e segura. Por isso, queremos despertar, incentivar e apoiar os talentos locais", afirmou Erick Torres, CEO da ArcelorMittal Pecém.

A diretora da Escola Poetisa Abigail Sampaio, Amanda Crisóstomo, destaca o impacto na formação dos estudantes. “É uma oportunidade de ampliar horizontes e despertar o interesse por áreas ligadas à tecnologia. Temos grande expectativa de que esse conhecimento gere valor não apenas para os alunos, mas para toda a comunidade”, afirmou.

Desde 2025, a empresa vem ampliando o apoio à capacitação de alunos da rede pública em comunidades próximas à sua operação. Alinhadas aos princípios da Indústria 5.0 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as iniciativas utilizam a metodologia STEAM para estimular os estudantes a compreenderem e solucionarem desafios reais, conectando aprendizado e aplicação prática.

Da sala de aula ao cenário global

Os resultados dessa estratégia já ultrapassam o ambiente escolar. A equipe cearense All Might (SESI/SENAI), também patrocinada pela ArcelorMittal, foi campeã brasileira e conquistou a medalha de bronze na Olimpíada Mundial de Robótica, realizada em Singapura, em 2025.

A trajetória de jovens como Niord Miranda ilustra esse impacto. Egresso de escola pública, ele encontrou na robótica um caminho para sua formação profissional, competindo em nível internacional e atuando como mentor de novos estudantes.

Para Niord, o apoio da empresa foi decisivo: "É uma ajuda que vai muito além do financeiro, pois envolve troca de experiências e acesso a conhecimento técnico. Tivemos contato com engenheiros, visitamos a unidade no Pecém e isso elevou o nível da nossa equipe".

ESG na prática

O investimento em robótica educacional também reflete a estratégia ESG da ArcelorMittal. No pilar social, a empresa promove inclusão e diversidade, com participação ativa de meninas e estudantes neurodivergentes. No campo da governança, estrutura parcerias com instituições técnicas para garantir consistência, acompanhamento e impacto mensurável das iniciativas.

Segundo Patrícia Colaferro, gerente geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal Pecém, o foco está na transformação de longo prazo. "Investir em educação é investir no futuro da indústria e da sociedade. Temos também o desafio de ampliar a presença feminina nas áreas STEAM, e a robótica educacional é uma ferramenta importante nesse processo".

Compromisso com o futuro