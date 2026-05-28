Com uso de bodycams e drones, Seguro expande ações de segurança patrimonial no Nordeste

No mercado da segurança patrimonial, o avanço tecnológico é um dos pilares para melhorar as ações e garantir que os clientes recebam um suporte especializado constante. Nesse contexto, o uso de drones proporciona maior agilidade e visão, enquanto as câmeras corporais – as bodycams – fortalecem a transparência.

A Seguro, empresa que atua com soluções integradas que unem segurança patrimonial, tecnologia e inteligência operacional, destaca que as empresas buscam cada vez mais eficiência, controle e continuidade.

De acordo com o CEO da Seguro, Thales Varela, a mudança de percepção sobre o setor acompanha as demandas atuais do mercado. “Hoje, a segurança tem impacto direto na continuidade operacional, na produtividade e na confiança que uma empresa transmite para clientes, colaboradores e parceiros. Quando falamos em segurança patrimonial integrada à tecnologia, estamos falando de prevenção, controle, agilidade e inteligência operacional. A segurança deixou de ser apenas uma medida preventiva e passou a ocupar um papel estratégico dentro das organizações”, afirma.

Drones ampliam operações

Uma das principais aliadas em operações que envolvem grandes áreas e estruturas mais complexas, a tecnologia dos drones permite ampliar a visão operacional e otimizar o trabalho das equipes, especialmente em setores como indústria, logística e condomínios de grande porte.

“Eles ampliam a visão operacional, aumentam a agilidade das equipes e apoiam tomadas de decisão com mais eficiência. Além disso, permitem uma atuação mais estratégica e preventiva em diferentes cenários”, explica Thales.

Bodycams reforçam transparência

As câmeras corporais fortalecem a transparência e o controle das atividades realizadas. O recurso permite registrar ocorrências, validar procedimentos e oferecer mais segurança tanto para o cliente quanto para os profissionais envolvidos. “É uma tecnologia que agrega controle, credibilidade e mais confiança na execução do serviço”, destaca o CEO.

Segurança como apoio estratégico

A combinação entre pessoas, tecnologia e processos tem impulsionado a evolução da segurança patrimonial para um modelo mais integrado e eficiente, alinhado às necessidades específicas de cada cliente. Esse cenário acompanha o crescimento do setor e a busca por soluções mais completas e personalizadas.

Atualmente presente em todo o Nordeste, a Seguro avança em seu processo de expansão com a chegada ao Pará, fortalecendo sua capacidade de atendimento e proximidade com clientes em diferentes regiões. Segundo Thales, “esse crescimento é resultado de um trabalho construído com proximidade, compromisso e foco em soluções integradas. Temos investido constantemente em tecnologia, preparo das equipes e melhoria contínua para acompanhar as necessidades do mercado”.

Além das soluções em segurança patrimonial e tecnologia, a Seguro também atua no segmento de facilities, oferecendo serviços integrados que contribuem para eficiência, organização e suporte estratégico às operações de diferentes empresas e segmentos.