Quina de São João 2026 inicia vendas com prêmio estimado em R$ 250 milhões

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A Quina de São João 2026 começou a vender os bilhetes do concurso que será realizado no dia 27 de junho. O prêmio deste ano é estimado em R$ 250 milhões, mas ainda pode subir nas próximas semanas, a depender da quantidade de apostas.

Nas primeiras semanas, as vendas acontecerão de forma paralela aos concursos regulares da Quina, conforme detalhou a Caixa Econômica Federal.

Assim, o apostador pode comprar o bilhete da Quina de São João 2026 e continuar registrando normalmente os jogos para os concursos tradicionais.

Quando começam as apostas exclusivas?

As apostas exclusivas para a Quina de São João passam a ser vendidas a partir de 14 de junho.

Entre 14 de junho e 27 de junho, os sorteios regulares da Quina terão uma pausa, já que os jogos registrados passarão a valer apenas para o concurso especial.

Como apostar na Quina de São João?

Para jogar, basta apostar nas lotéricas de todo o País, pelo aplicativo ou portal Loterias Caixa.

Quanto custa cada aposta?

Cada aposta simples, com cinco números, custa R$ 2,50.

Quem quiser, também pode deixar o sistema escolher os números, na opção chamada de "Surpresinha".

Assim como os outros concursos especiais, o prêmio não acumula. Ou seja, leva a bolada quem acertar a maior quantidade de números.

Caso não haja vencedores na quina, o prêmio será dividido entre os que acertaram a quadra, e assim por diante.

Quantos números pode apostar?

Os jogos têm volantes específicos da Quina de São João, e os apostadores podem marcar de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis.

Como funciona o bolão?

O bolão da Quina é direcionado para quem quer aumentar as chances de ganhar e gosta de jogar em grupo. Nesse formato, os apostadores podem preencher o campo próprio no volante ou comprar uma cota dos bolões organizados pelas unidades lotéricas. Poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. As cotas podem ser pagas com Pix ou cartão de crédito.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.