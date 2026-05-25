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Semana do MEI 2026 promove programação gratuita para empreendedores no Ceará e no Brasil

As atividades serão realizadas em 159 municípios cearenses.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
25 de Maio de 2026 - 13:45 (Atualizado às 13:46)
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Legenda: A expectativa da instituição para este ano é superar os resultados de 2025 e alcançar a marca de 1,5 milhão de atendimentos em todo o país.
Foto: Shutterstock/Iryna Imago.

O Sebrae realiza, a partir desta segunda-feira (25), a 17ª edição da Semana do MEI, maior mobilização do Sistema Sebrae dedicada aos microempreendedores individuais. O evento acontece até a próxima sexta-feira (29), com mais de 460 atividades gratuitas em 159 municípios cearenses

A expectativa da instituição para este ano é superar os resultados de 2025 e alcançar a marca de 1,5 milhão de atendimentos em todo o país. O objetivo é orientar quem deseja empreender e fortalecer os negócios de quem já atua no mercado, oferecendo conteúdos práticos e gratuitos em diversas regiões.

A programação presencial e online inclui temas como marketing, vendas, inovação, presença digital, gestão financeira, atendimento ao cliente e acesso a novos mercados, conteúdos considerados fundamentais para garantir a sustentabilidade e o crescimento dos negócios locais.

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Eventos estaduais

Em Fortaleza, dois grandes eventos estaduais serão realizados na terça-feira (26) e na sexta-feira (29) na sede do Sebrae/CE, com transmissão online para todo o Estado.

Os encontros reunirão conteúdos voltados ao aumento da competitividade dos pequenos negócios, abordando temas como construção de marca, soluções digitais, aumento de faturamento e ferramentas para simplificação da rotina empresarial.

A programação completa da Semanda do MEI no Estado pode ser consultada no site do Sebrae/CE

Dados do Sebrae e da Receita Federal revelam que o Ceará conta hoje com mais de 358 mil microempreendedores individuais, que representam cerca de 52% das mais de 690 mil empresas formalizadas no estado. No Brasil, o número de MEI já ultrapassa a casa dos 13 milhões.

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