montagem de fotos dos vencedores do SVM no prêmio Sebrae de jornalismo

Ceará

Sistema Verdes Mares vence duas categorias do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2025

A premiação reconhece trabalhos que valorizam o empreendedorismo e fortalecem os pequenos negócios no País

Redação 09 de Setembro de 2025
Produtor rural tirando leite da vaca

Negócios

Transferência de embriões aumenta em 6 vezes a produção de leite de pequenos criadores em 24 cidades do Ceará

Projeto FIV Ceará gera animais que produzem 40 litros de leite por dia e agregam até 30% na renda do produtor

Letícia do Vale 31 de Agosto de 2025
Dois comerciantes, um homem e uma mulher, posam sorrindo dentro de uma loja, ajoelhados ao lado de prateleiras repletas de brinquedos e utilidades domésticas. À esquerda, há caixas e bonecas, e à direita, jogos, pistolas de brinquedo e cadernos. O ambiente tem piso branco e parede com azulejos estampados ao fundo.

PontoPoder

Como o empreendedorismo tem sido a aposta das prefeituras no Ceará para fortalecer geração de renda

Protagonismo dos pequenos negócios deve aumentar nos próximos anos, beneficiando também a gestão pública

Ingrid Campos 16 de Agosto de 2025
Imagem da fachada do Sebrae Ceará

Papo Carreira

Sebrae abre 37 vagas para projeto com bolsa de R$ 5 mil; veja como se inscrever

Inscrições seguem abertas até dia 4 de agosto

Redação 22 de Julho de 2025
Imagem de um jogo de carro com gráficos 3D, mostrando uma cidade ao fundo e um menu principal com opções para começar, opções e sair. Ao lado, tela de pontuação com destaque '85Top'.

Geek

Jogo de corrida ambientado em Fortaleza ganha destaque no cenário de games do Ceará; confira

"85Top: Traffic Madness!" coloca o jogador no dia a dia caótico de um motorista de aplicativo em busca de mais corridas e clientes

Paulo Roberto Maciel* 17 de Julho de 2025
pessoas usando computador

Papo Carreira

Sebrae seleciona bolsistas no Ceará com remuneração de até R$ 6,5 mil; veja detalhes

Inscrições para processo seletivo seguem até o dia 25 de outubro

Redação 15 de Outubro de 2024
III Siará Tech Summit no Centro de Eventos

Negócios

Siará Tech Summit abre inscrições gratuitas para evento de inovação e soluções criativas

Essa é a terceira edição do evento e irá ocorrer nos dias 23 a 25 de outubro

Redação 09 de Outubro de 2024
Homem segura moedas em caixa registradora

Negócios

Prefeitura firma convênio com o Sebrae-CE para expandir o Fortaleza Capacita

Meta do Executivo municipal é qualificar 120 mil pessoas até o fim da gestão do prefeito José Sarto, em 2024

Redação 02 de Maio de 2023
Fachada de prédio da Sebrae

Opinião

Sebrae elege novo diretor de Administração e Finanças

Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae/CE teve eleição nesta quinta-feira (23)

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 23 de Março de 2023
Mulher de camisa branca digita em notebook

Negócios

Conecte-se 2023: Empresárias de 12 países vão se encontrar em Fortaleza para trocar experiências

O evento global é destinado a mulheres empreendedoras que pretendem expandir seus negócios

Redação 08 de Março de 2023
