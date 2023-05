Prefeitura firma convênio com o Sebrae-CE para expandir o Fortaleza Capacita

A Prefeitura de Fortaleza e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae) firmaram convênio, na tarde desta terça-feira (2), para ampliar o Fortaleza Capacita. A proposta do Executivo municipal é de expandir o número de beneficiados do programa para 120 mil até o fim da gestão do prefeito José Sarto (PDT), em 2024.

O secretário do Desenvolvimento Econômico (SDE) da Capital, Rodrigo Nogueira, foi quem representou a Prefeitura no evento. Na oportunidade, ele compartilhou números do projeto, que, até o momento, qualificou gratuitamente quase 39 mil moradores da Capital, e detalhou que o programa beneficiou empreendedores de 121 bairros. "Os números desse projeto são ousados", destacou Nogueira.

Também participaram da cerimônia, no auditório do Paço, parlamentares da Câmara Municipal e representantes do Sebrae, como o diretor superintendente do órgão, Joaquim Cartaxo Filho.

Qualificações

Além das qualificações, que contemplam seminários, cursos gerenciais e consultorias nos negócios, a Prefeitura pretende promover ao menos 20 feiras setoriais para alcançar, em cada uma, cerca de mil pessoas.