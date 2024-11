Qual o futuro do Pix no Brasil? Entenda funcionalidade semelhante à do cartão de crédito

Com o constante avanço tecnológico e as reformas do sistema financeiro, o Pix continua a evoluir como uma ferramenta essencial no dia a dia dos brasileiros.

Diante de dados impressionantes, o brasileiro vem utilizando e acreditando no PIX, sendo que teve alta de 61% de transações no 1º semestre de 2024, com recordes de 224 milhões de transações em um único dia.

O desenvolvimento de novas funcionalidades, como a capacidade de operar como um cartão de crédito, reflete o compromisso do Banco Central em modernizar e facilitar as transações financeiras no país.

Como cada vez mais consumidores e empresas adotam o Pix, a introdução de funcionalidades adicionais podem não apenas garantir maior conveniência, mas também catalisar mudanças no comportamento do consumidor e nas práticas comerciais. A integração contínua de inovação no sistema financeiro é essencial para manter o Brasil competitivo e preparado para o futuro digital.

Agora, o Banco Central do Brasil está trabalhando em uma nova funcionalidade para o Pix, que promete transformar o cenário de pagamentos no país.

Essa inovação, prevista para ser lançada até o final de 2025, permitirá que o Pix funcione como um cartão de crédito, eliminando a necessidade de possuir um cartão físico para realizar transações de crédito.

A ideia é permitir que os usuários utilizem seus smartphones para autorizar pagamentos a crédito diretamente pelo Pix, o que tornaria o processo mais rápido e possivelmente mais barato tanto para consumidores quanto para empresas.

Essa iniciativa visa diminuir os custos relacionados aos pagamentos com cartão de crédito, sendo vista como vantajosa para as empresas por eliminar as taxas de parcelamento cobradas pelas máquinas de cartão.

Mas qual impacto real poderá ter no mercado?

Com a implementação deste novo recurso, espera-se que o comércio em geral experimente um impacto notável, principalmente devido a:

Ao eliminar a necessidade do cartão físico, os lojistas poderão oferecer condições mais vantajosas aos consumidores, como descontos mais atrativos, graças à diminuição das taxas de transação.

Bancos terão a capacidade de aplicar descontos diretamente em suas taxas de risco, gerando economia para todas as partes envolvidas.

Redução de riscos financeiros e proposição de juros mais atraentes aos consumidores e a empresa.

Além disso, essa funcionalidade pode alterar a dinâmica do crédito no Brasil, oferecendo uma alternativa ao crédito tradicional alavancado por taxas de juros altas.

Empresas poderão agilizar o processo de recebimento dos valores a custo reduzido, tornando suas operações financeiras mais eficientes.



Sabemos que a evolução tecnológica traz benefícios significativos para nossa organização financeira. Importante, porém, saber que o cartão de crédito continuará sendo um caminho a ser trilhado com muito cuidado. Sendo digital, então... Cuidado.

Pensem nisso e até a próxima!

Ana Alves

@anima.consult

emaildaanaalves@yahoo.com.br

Economista, Consultora, Professora e Palestrante

