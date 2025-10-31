Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem de um celular com pix para matéria sobre pix apresentando instabilidade nesta segunda-feira (20), devido à queda da AWS.

Tecnologia

Pix fora do ar? Sistema apresenta instabilidade após falha da AWS

As reclamações aumentaram no começo da tarde

Redação 20 de Outubro de 2025
Dois celulares com visores mostrando a tela inicial do site do Pix, nas cores verde, azul e branco, com a logo quadrada e o nome 'pix', além dos botões de comando 'início', 'papel do bc' e a tela de pagamento no valor de 10,00 reais no celular da esquerda.

Negócios

'Botão de contestação' do Pix passa a funcionar nesta quarta-feira (1º)

Recurso é exclusivo para casos configurados como fraude, golpe e coerção

Redação 01 de Outubro de 2025
Sistema PIX

Negócios

Pix fora do ar? Sistema apresenta instabilidade nesta segunda (29)

As reclamações tiveram início às 11 horas

Redação 29 de Setembro de 2025
Foto do influenciador Gabriel Spalone, preso por esquema ilegal de Pix, sorrindo, de blusa social branca e braços cruzados.

País

Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões no Pix passará por audiência de custódia

O empresário foi preso na Argentina, um dia após ser capturado e solto no Panamá

Redação 28 de Setembro de 2025
Gabriel Spalone é um homem jovem, branco, de cabelo preto e que usa óculos escuros e camisa amarela estampada.

País

Pouco após ser detido no Panamá, influenciador suspeito de desviar milhões via PIX é solto

Gabriel Spalone é suspeito de participar de um esquema que desviou R$ 146 milhões de bancos e empresas

Redação 27 de Setembro de 2025
Gabriel Spalone em foto posada. Ele sorrir. Ao fundo da imagem existe um lago e coqueiros.

Zoeira

Influenciador Gabriel Spalone é preso no Panamá suspeito de desviar R$ 146 milhões via Pix

Após detenção, perfil de empresário foi alterado ao modo privado

Redação 27 de Setembro de 2025
Assista

Segurança

Mulheres são feitas reféns no próprio carro e obrigadas a transferir Pix de R$ 40 mil em Fortaleza

Veículo chegou a ser levado por criminosos

Redação 18 de Setembro de 2025
Policial federal de uniforme preto, com colete escrito

País

PF prende oito pessoas por ataques hackers a sistema financeiro; prejuízo chega a R$ 1,2 bi

Suspeitos foram presos em flagrante no momento em que tentavam realizar ataque a Caixa Econômica

Redação 14 de Setembro de 2025
Entre as determinações, o BC limitou em R$ 15 mil o valor máximo de TEDs e Pix após ataques de crime organizado

Negócios

BC cria teto de R$ 15 mil para Pix após ataques do crime organizado; veja outras mudanças

A autoridade monetária informou que nenhuma instituição de pagamento poderá começar a operar sem prévia autorização

Redação 05 de Setembro de 2025
Foto de casal preso por golpe do Pix falso em supermercado

Segurança

Casal é preso por suspeita de golpe de R$ 6,2 mil em pix falso para supermercado no Ceará

O casal pedia compras no supermercado via delivery, e enviavam os comprovantes adulterados para os funcionários

Redação 04 de Setembro de 2025
