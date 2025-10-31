As reclamações aumentaram no começo da tarde
Recurso é exclusivo para casos configurados como fraude, golpe e coerção
As reclamações tiveram início às 11 horas
O empresário foi preso na Argentina, um dia após ser capturado e solto no Panamá
Gabriel Spalone é suspeito de participar de um esquema que desviou R$ 146 milhões de bancos e empresas
Após detenção, perfil de empresário foi alterado ao modo privado
Veículo chegou a ser levado por criminosos
Suspeitos foram presos em flagrante no momento em que tentavam realizar ataque a Caixa Econômica
A autoridade monetária informou que nenhuma instituição de pagamento poderá começar a operar sem prévia autorização
O casal pedia compras no supermercado via delivery, e enviavam os comprovantes adulterados para os funcionários