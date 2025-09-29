Pix fora do ar? Sistema apresenta instabilidade nesta segunda (29)

O Pix apresenta instabilidade e aparece fora de operação para alguns usuários, na manhã desta segunda-feira (29). Nas redes sociais, usuários relatam falhas diversas em vários bancos e instituições financeiras.

Conforme o site DownDetector, que reúne reclamações dos usuários sobre plataformas que apresentam falhas de acesso, houve um pico de reclamações às 11h22, com mais de 8 mil notificações.

Foto: Reprodução Downdetector

Do total de notificações, a maioria é referente ao processo de transferência bancária, chegando a 60% do total. Outros 30% dos registros são em tentativas de pagamentos em plataformas de comércio.