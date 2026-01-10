Leilão no Ceará tem lotes com carros, caminhões e equipamentos a partir de R$ 300

O Governo do Ceará colocará em leilão mais de 280 lotes de bens do patrimônio público que vão desde equipamentos de escritório até veículos pesados.

Organizado pela Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag-CE), o certame será totalmente online a partir das 9h do dia 16 de janeiro, pelo site do leiloeiro oficial, e inclui computadores, móveis, ferramentas, automóveis, caminhões e sucatas com lances iniciais a partir de R$ 300.

Veículos, ferramentas e informática entre os destaques

Entre os destaques da lista estão caminhões, utilitários e carros de passeio, alguns em condições de circulação e outros destinados à retirada de peças. Também serão ofertados kits de informática, como CPUs, monitores e impressoras, além de mobiliário de escritório, ferramentas e sucatas de ferro e alumínio. Os bens atendiam a diferentes secretarias e órgãos da administração estadual.

Os valores de abertura variam conforme o lote: equipamentos menores partem de R$ 300, enquanto veículos chegam ao leilão com lances iniciais que podem superar os R$ 45 mil, conforme o modelo e o estado de conservação.

Além dos veículos, o leilão também reúne materiais que podem interessar a pequenos negócios, como cadeiras, mesas, armários e equipamentos de apoio, além de sucatas para indústria de reciclagem e reaproveitamento de peças. A Seplag pontua que o objetivo do certame é desafogar espaços públicos e dar destinação adequada a itens que deixaram de ser úteis ao Estado.

A visitação aos lotes vai até 15 de janeiro, permitindo que os interessados avaliem pessoalmente as condições dos itens. Os lances serão feitos exclusivamente pela plataforma do leiloeiro credenciado.