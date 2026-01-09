Viagens de táxi em Fortaleza terão reajuste de 18,7%
Bandeirada, quilômetro rodado e hora parada de táxi comum e especial vão aumentar na Capital.
Os valores de bandeirada, quilômetro rodado e hora parada de táxi comum e especial vão aumentar em Fortaleza a partir de 19 de janeiro. Os reajustes foram publicados no Diário Oficial do Município (DOM) dessa quinta-feira (8) e correspondem a uma correção de cerca de 18,7%, segundo o Sindicato dos Taxistas do Ceará (Sinditaxi).
O decreto foi assinado pela prefeita em exercício, Gabriella Aguiar (PSD), e comemorado pela categoria. "Há dois anos, nossa tarifa de táxi não sofria reajuste, estava defasada. [...] Saiu o nosso reajuste, justo e esperado", anunciou Francisco Moura, presidente do sindicato no Estado.
Conforme o documento, a bandeirada inicial de táxi comum passa a ser R$ 6,82, enquanto o quilômetro rodado na bandeira 1 passa a custar R$ 4,06 e na bandeira 2, R$ 5,28. Enquanto isso, a hora parada subiu para R$ 40,59.
Veja as novas tarifas para táxis em Fortaleza
Tarifas por zona (táxi especial)
- 1ª zona: R$ 40,59
- 2ª zona: R$ 60,88
- 3ª zona: R$ 81,18
Adicional de 30%
Será acrescido 30% sobre o valor do taxímetro nas seguintes situações:
- Das 20h às 6h do dia seguinte, em dias úteis;
- Aos sábados, a partir das 13h;
- Aos domingos e feriados, durante todo o dia.
Valores do táxi comum
- Bandeirada inicial: R$ 6,82
- Quilômetro rodado (Bandeira 1): R$ 4,06
- Quilômetro rodado (Bandeira 2): R$ 5,28
- Hora parada: R$ 40,59