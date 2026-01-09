Viagens de táxi em Fortaleza terão reajuste de 18,7%

Os valores de bandeirada, quilômetro rodado e hora parada de táxi comum e especial vão aumentar em Fortaleza a partir de 19 de janeiro. Os reajustes foram publicados no Diário Oficial do Município (DOM) dessa quinta-feira (8) e correspondem a uma correção de cerca de 18,7%, segundo o Sindicato dos Taxistas do Ceará (Sinditaxi).

O decreto foi assinado pela prefeita em exercício, Gabriella Aguiar (PSD), e comemorado pela categoria. "Há dois anos, nossa tarifa de táxi não sofria reajuste, estava defasada. [...] Saiu o nosso reajuste, justo e esperado", anunciou Francisco Moura, presidente do sindicato no Estado.

Conforme o documento, a bandeirada inicial de táxi comum passa a ser R$ 6,82, enquanto o quilômetro rodado na bandeira 1 passa a custar R$ 4,06 e na bandeira 2, R$ 5,28. Enquanto isso, a hora parada subiu para R$ 40,59.

Veja as novas tarifas para táxis em Fortaleza

O reajuste do serviço de transporte individual de passageiros na modalidade táxi foi publicado em Diário Oficial. Veja os principais pontos.

Tarifas por zona (táxi especial)

1ª zona : R$ 40,59

: R$ 40,59 2ª zona : R$ 60,88

: R$ 60,88 3ª zona: R$ 81,18

Adicional de 30%

Será acrescido 30% sobre o valor do taxímetro nas seguintes situações:

Das 20h às 6h do dia seguinte, em dias úteis;

Aos sábados, a partir das 13h;

Aos domingos e feriados, durante todo o dia.

Valores do táxi comum