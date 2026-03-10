Marquise promete finalizar obras do lote 5 da Transnordestina até junho deste ano

A Marquise Infraestrutura, responsável pela construção de nove dos 11 lotes da ferrovia Transnordestina no Ceará, promete entregar novos trechos nos próximos meses.

O lote 4 que vai de Acopiara até Piquet Carneiro, foi entregue no início deste ano. Já o lote 5 deve ter a infraestrutura concluída ainda no primeiro semestre de 2026. Eles fazem parte de um conjunto de 11 lotes, dos quais quatro já foram entregues.

Com a entrega do quinto lote, a Marquise já terá concluído 58,6% da sua parte contratada na obra. Em extensão real, são 252 km (do 1 ao 5), dos 430 km sob sua responsabilidade.

Já do total de extensão da ferrovia, que tem a Marquise e a Agis Construção responsáveis pela obra, a entrega dos cinco primeiros trechos representam 47,8% do total de 527 km.

A informação foi confirmada por Renan Carvalho, diretor de infraestrutura do Grupo Marquise durante a I Feira da Indústria Fiec nessa segunda-feira (9).

"Já entregamos os lotes 1, 2 e 3, e já estamos entregando para eles 'trilharem' [instalarem os trilhos] os lotes 4 e 5 nesse semestre", afirmou.

De toda a obra, a empresa cearense só não é responsável por 97 km (18,4%), correspondentes aos lotes 9 e 10. Os dois foram os últimos a serem contratados, no fim de 2025, e estão sob responsabilidade da empresa paulista Agis Construção S.A.

O Diário do Nordeste questionou a Transnordestina Logística S/A (TLSA) se a obra dos dois trechos deve ser totalmente finalizada ainda neste semestre, já que é necessária a instalação dos trilhos. A matéria será atualizada em caso de retorno.

A empresa recebeu, em fevereiro, 33,9 mil toneladas de trilhos destinados à ferrovia. O volume completa o estoque necessário para concluir a montagem de toda a linha férrea.

A própria TLSA já havia informado anteriormente que o lote 5, que vai de Piquet Carneiro a Quixeramobim, tem previsão de entrega para abril.

OBRAS DA TRANSNORDESTINA NO CEARÁ

Todos os trechos da Transnordestina no Ceará têm frente de trabalho ativas. Com ritmo de entrega de 50 km de trilhos a cada três meses, a obra deve ser totalmente entregue em 2027.

Apesar do avanço, o projeto ainda enfrenta os trechos mais complexos: os lotes 9 (Baturité a Aracoiaba) e 10 (Aracoiaba a Caucaia).

Veja também Negócios Após a produção dos primeiros 250 carros, Elmano mira expansão do Polo Automotivo do Ceará Negócios 'Ceará está na briga’ por novo polo industrial da Cimed no Nordeste, diz CEO da farmacêutica Negócios Mulheres negras ganham R$ 1,4 mil a menos do que homens brancos no Ceará

Somando 97 quilômetros de extensão, os dois trechos tiveram a execução da obra iniciada neste mês, pela empresa Agis. A obra é considerada desafiadora por atravessar terrenos íngremes.

A ferrovia de mais de 1,2 mil quilômetros vai ligar Eliseu Martins, no Piauí, ao Complexo do Pecém. A Transnordestina irá transportar grãos, fertilizantes, cimento, combustíveis, minério e outros itens para 53 municípios nordestinos.

Com parte dos trechos já concluídos, a Transnordestina realiza viagens em fase de testes entre o Piauí e o Ceará.

Legenda: Mapa acompanha fases de execução da obra no Ceará. Foto: Fabiane de Paula.

Veja status de obra da ferrovia Transnordestina

Lote Salgueiro (PE)/Missão Velha (CE): pronto

Lote 1: pronto

Lote 2: pronto

Lote 3: pronto

Lote 4: em obras

Lote 5: em obras

Lote 6: em obras

Lote 7: em obras

Lote 8: em obras

Lote 9: em obras

Lote 10: em obras

Lote 11: em obras.

I FEIRA DA INDÚSTRIA FIEC

Com o tema “A indústria conectada ao seu dia a dia”, a I Feira da Indústria Fiec teve início nesta segunda-feira (9) e segue até terça-feira (10).

O evento conta com a participação de indústrias dos 39 sindicatos associados à Federação e tem expectativa de atrair 80 mil pessoas, incluindo lideranças industriais, empresários, estudantes e poder público, entre outros.

SERVIÇO

Feira da Indústria FIEC - “A indústria conectada ao seu dia a dia”

Data: 9 e 10 de março

Local: Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz

Inscrições gratuitas: feiradaindustriafiec.com.br