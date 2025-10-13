Diário do Nordeste
Transnordestina recebe autorização para transportar cargas entre Piauí e Ceará

Operação da ferrovia será inicialmente em regime de testes, com capacidade reduzida

Escrito por
Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
Negócios
Foto que contém locomotiva da Ferrovia Transnordestina.
Legenda: Ferrovia Transnordestina recebe autorização para começar a operar no sertão do Nordeste.
Foto: Kid Júnior

Após quase 20 anos em obras, a Transnordestina, enfim, vai começar a operar no sertão nordestino. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou o início do funcionamento da ferrovia na última quinta-feira (9).

As informações já foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU). O trecho autorizado pela ANTT é de exatos 679 quilômetros (km) e interliga São Miguel do Fidalgo (PI) a Acopiara (CE), cortando ainda a porção oeste do estado de Pernambuco.

Segundo informações da assessoria de imprensa da Transnordestina Logística S.A (TLSA), empresa responsável pela construção e operação da linha férrea, o trecho a ser operado será inicialmente entre Bela Vista do Piauí (PI) e Iguatu (CE), totalizando cerca de 600 km.

A decisão da ANTT é válida em regime de comissionamento, isto é, a ferrovia vai operar em modelo de testes, em escala reduzida e transportando menos cargas do que a capacidade anunciada pela TLSA.

Com isso, a ferrovia, cuja construção começou em 2006, ainda durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente, passa a funcionar no interior de Piauí, Pernambuco e Ceará.

Em julho, o presidente da TLSA, Tufi Daher Filho, afirmou que o início do transporte de grãos da Transnordestina entre os interiores do Piauí e do Ceará aconteceria "em outubro ou novembro" deste ano. 

Como vai funcionar a Transnordestina?

Durante a fase de comissionamento, a ANTT definiu "condições técnicas específicas". Segundo a agência, esse regime é adotado em novas ferrovias, e "permite que a via se ajuste gradualmente à carga transportada e às dinâmicas operacionais".

"As inspeções realizadas pela agência confirmaram o atendimento aos requisitos mínimos para o início do tráfego, restando ajustes pontuais a serem concluídos", diz agência. 

Conforme a ANTT, entre as determinações estão limites de velocidade, monitoramento técnico contínuo e ações de comunicação voltadas às comunidades próximas à ferrovia, com foco em segurança nos cruzamentos e nas áreas de circulação dos trens. 

Foto que contém locomotiva da Ferrovia Transnordestina.
Legenda: Ferrovia Transnordestina vai operar em fase de testes no interior do Ceará, Pernambuco e Piauí.
Foto: Kid Júnior.

Neste primeiro momento, a Transnordestina vai transportar grãos, algodão, minérios, gesso, gipsita e contêineres. Por ano, a fase de comissionamento poderá levar até 1 milhão de toneladas de cargas.

Os trens vão ter duas locomotivas e 20 vagões cada, com velocidade máxima de 60 km/h, seguindo as determinações estabelecidas pela ANTT.

Ferrovia segue em construção

Inicialmente pensada como um 'T' invertido interligando Eliseu Martins (PI) aos portos de Pecém (CE) e Suape (PE), a ferrovia passou por mudanças ao longo dos últimos anos.

Atualmente, a Transnordestina é executada desta forma pelo Governo Federal, mas sob concessão da TLSA, está somente o trecho conhecido como 'L' invertido, entre Eliseu Martins e o Porto do Pecém. O trajeto entre Salgueiro (PE) e Suape está a cargo do Poder Público nacional.

O investimento atualizado da construção da ferrovia é de R$ 15 bilhões para construir do zero 1.206 km de trilhos. Na fase de comissionamento, 56,3% desse total estará apto para operação.

É o trecho que está completamente concluído, com toda a infraestrutura de ferrovias já entregue. A outra parte, 43,7%, ou está com diferentes estágios de execução, ou ainda não foi contratada.

De acordo com o Governo Federal, o cronograma atualizado prevê obras concluídas da Transnordestina até 2029. Quando for concluída, a ferrovia poderá substituir quase 400 caminhões de cargas, com capacidade para transportar 33 milhões de toneladas por ano.

Legenda:

*: São múltiplos trechos nos estados de Piauí, Pernambuco e Ceará. No Ceará, são trechos entre a divisa com Pernambuco passando por Missão Velha, Lavras da Mangabeira, Iguatu e Acopiara;

**: São seis trechos, todos em território cearense, em construção, que abrangem Acopiara, Piquet Carneiro, Quixeramobim, Quixadá, Itapiúna, Baturité, Caucaia e Porto do Pecém, destino da ferrovia;

***: São os dois únicos trechos (lotes 9 e 10) que ainda não foram contratados. O presidente da TLSA vislumbra que a contratação ocorra ainda em 2025;

****: Inicialmente, a construção da fase 2 seria iniciada após a conclusão da fase 1, mas as obras de ambas as partes estão sendo tocadas em paralelo pela TLSA. 

