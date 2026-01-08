Diário do Nordeste
Exclusivo! Substituição na Transnordestina: sai Daher, entra Trinks

Tufi Daher assume a direção Executiva de Infraestrutura e Logística da CSN, com atuação até no Sudeste.

Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 12:20)
Egídio Serpa
Legenda: Tufi Daher, que acelerou as obras da Ferrovia Transnordestina, vai comandar novas áreas do Grupo CSN, inclusive no Sudeste
Foto: Thiago Gadelha / SVM
Atenção, em primeira mão, esta coluna informa: Tufi Daher, que até agora presidida a Transnordestina Logística S/A (TLSA), está agora assumindo novas e ainda mais estratégicas responsabilidades no Grupo CSN, controlador da empresa que constrói a Ferrovia Transnordestina. 

Tufi Daher é agora o diretor Executivo de Infraestrutura e Logística da CSN. Isto significa que ele comandará todos os ativos do grupo na região Nordeste, como as ferrovias Transnordestina e FTL (a malha antiga da ferrovia que liga Ceará, Piauí e Maranhão) e a Nordeste Logística (NELOG). Os ativos da CSN na região Sudeste também estarão sob sua gestão.   

Daher continuará, portanto, envolvido na construção e operação da Ferrovia Transnordestina, empreendimento que avançou de maneira consistente sob sua administração nos últimos anos, tendo iniciado os testes operacionais em dezembro passado.  

Agora, outra informação importante: Ismael Trinks, que atuava como Diretor de Relações Governamentais da Transnordestina Logística e da FTL, assume o cargo de diretor presidente das duas empresas. 

