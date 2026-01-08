Vem aí mais um inferno para o contribuinte: o IPVA

Este é mais um início de ano, período desafiador para o orçamento dos brasileiros, especialmente para os donos de veículos automotores que não se planejam financeiramente. Levantamento realizado pela Serasa revela que 47% dos proprietários de veículos ainda não sabem como pagarão ou nem pensaram no pagamento do IPVA, o que aumenta o risco de atraso, endividamento ou necessidade de parcelamento.

De acordo com a pesquisa, o IPVA figura entre os gastos que mais pressionam o orçamento para a manutenção de um automovel. Atentem: 38% dos entrevistados afirmaram que o imposto está entre as despesas anuais que mais pesam no bolso, superando custos como manutenção (23%) e combustível (23%). Além disso, 88% dizem sentir o acúmulo de despesas do início do ano como um fator de estresse financeiro, já que o imposto concorre com outros compromissos sazonais, como material escolar, matrículas e dívidas parceladas do fim do ano.

“O IPVA é uma despesa previsível para o início do ano, mas ainda assim pega muitos motoristas de surpresa. Isso acontece porque o planejamento financeiro nem sempre é feito ao longo do ano, o que concentra o impacto no orçamento logo nos primeiros meses”, como exlica Aline Vieira, especialista em educação financeira da Serasa.

“Quando o consumidor não se organiza com antecedência, ele pode perder o poder de escolha e, muitas vezes, acabar recorrendo ao parcelamento por necessidade, e não por estratégia”, diz ela.

Pensando na forma de pagamento do IPVA, a pesquisa mostra que 7 em cada 10 proprietários já decidiram: 43% afirmaram que pretendem pagar o imposto parcelado, enquanto 30% optaram pelo pagamento à vista, principalmente motivados por desconto ou pela preferência em eliminar dívidas rapidamente. Porém, merece atenção o detalhe de que 27% ainda não se decidiram em relação à forma de pagamento, possível reflexo de incerteza financeira de início de ano.

O atraso no pagamento também é uma realidade: 48% dos entrevistados admitem já ter deixado o IPVA atrasar em anos anteriores, sendo que, 25% destes adimpliram mais de uma vez.

“O parcelamento pode ser uma alternativa válida, desde que feito com consciência. O problema surge quando o consumidor acumula parcelas sem avaliar o impacto no orçamento mensal”, alerta Aline. “O ideal é comparar opções, entender os custos envolvidos e escolher a forma de pagamento que preserve o equilíbrio financeiro também nos próximos meses.”

Como se organizar e pagar o IPVA sem sustos

A especialista ainda reúne algumas dicas para os motoristas, que podem ser adotadas ainda este ano e no planejamento futuro:

1. Inclua o IPVA no planejamento anual: mesmo sendo cobrado no início do ano, o imposto já é uma conta previsível e por isso, é possível se organizar com antecedência, reservando pequenos valores mensalmente e evitando um impacto grande no orçamento.

2. Avalie o pagamento à vista com desconto: se houver desconto e o orçamento permitir, essa opção pode gerar economia e evitar parcelas futuras. Os descontos para essa forma de pagamento podem variar entre 3% e 15%, dependendo do estado. Dessa forma, é importante avaliar a condição da unidade federativa em que o carro está licenciado.

3. Use o parcelamento com consciência: dividir o valor pode aliviar o caixa no curto prazo, mas é importante garantir que as parcelas caibam no orçamento mensal.