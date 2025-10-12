Imóveis acima de R$ 2 milhões poderão ser financiados pelo Governo; veja o que muda

Uma nova linha de crédito para compra da casa própria foi anunciada na última sexta-feira pelo Governo Federal (10). Uma série de mudanças busca estimular a aquisição de imóveis, principalmente por parte da classe média.

As medidas estão em consonância com uma série de mudanças anunciadas pelo Governo Federal para moradias, o que inclui uma linha de crédito de R$ 30 mil para reforma de imóveis.

Segundo o portal g1, o valor máximo do imóvel financiado na área do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) vai subir de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões, além de uma série de outras novidades.

O Diário do Nordeste preparou uma tabela com as principais mudanças anunciadas pelo Governo Federal. Vale destacar que as novidades não serão implementadas de uma vez, e devem entrar em vigor na plenitude somente em 2027. Confira: