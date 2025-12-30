Bosco Couto: decisões, dados e experiência no centro do marketing

Com uma experiência que atravessa décadas, tendências e que viu chegar diversas tecnologias e modificações no campo do marketing, o consultor e sócio fundador da Being Marketing, Bosco Couto, sempre nutriu interesse pelo ramo. Um dos primeiros consultores do mercado local, ele acompanhou a consolidação do marketing como área estratégica.

Formado em administração pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), Bosco começou a carreira na área comercial. Apesar do interesse pelo marketing, ainda não havia a disciplina específica do campo na faculdade. Aos poucos, conseguiu se integrar ao setor de marketing de uma empresa, o que o levou a assumir a função de gerente ainda bastante jovem, aos 25 anos.

Bosco Couto é o sexto entrevistado da série ‘Conversas com o Mercado’, focada em diálogos com gestores de comunicação e marketing do Ceará.

Após um período sabático em Barcelona, o profissional se dedicou a realizar cursos na área de marketing Brasil afora, acumulando experiência e aprendizados no currículo. Em 1997, decide dar o primeiro passado na consultoria de marketing, ao abrir sua empresa especializada no segmento.

Com o passar dos anos, Bosco conquistou clientes em diversos segmentos. Em busca de se expandir, formou uma sociedade e inaugurou a Being Marketing, que em 2025 celebrou 18 anos de trajetória. Por meio da Being, Bosco aumentou a carteira de clientes e diversificou a carteira de serviços realizados.

Bosco comenta que foi um dos primeiros consultores de marketing do mercado local. “Eu sou um dos precursores desse mercado. Na minha época, quase não existia consultoria de marketing. As que existiam eram de São Paulo. Quem assumia um pouco esse papel eram as agências de propaganda, que acabavam fazendo a parte de comunicação, mas também elas montavam um pouco dessa estratégia. Hoje, eu estou com 30 anos de carreira e já atendi mais de 100 empresas”.

Expansão tecnológica

Em relação a como o mercado se modificou ao longo do tempo, Bosco Couto explica que, para além da chegada de novos dispositivos, a própria velocidade de conexão ter aumentado foi um fator de destaque. Com uma maior capacidade de transmissão de dados, novas plataformas digitais e mais possibilidades de atuação se apresentaram aos profissionais do marketing.

“O grande benefício dos dados atualmente é que você fazer consegue fazer grandes cruzamentos em pouco tempo. Você consegue encontrar padrões de informação, ter dados secundários, consegue ter mais precisão.”

Como exemplo, o consultor explica que, no caso de um profissional que foi até outro mercado realizar um trabalho, sem experiência no local, acabava se tornando mais difícil. Com o uso mais ágil dos dados, essa limitação diminui. Bosco reforça, contudo, que a experiência prática é fundamental para ser utilizada em conjunto com as informações coletadas.

Legenda: O consultor é proprietário da Being Marketing. Foto: Acervo Pessoal

Uma marca cliente de Bosco, do ramo alimentício, tem base no Ceará, mas também forte atuação em praças do Sudeste e no exterior. Dessa forma, por meio dos dados coletados sobre o perfil de consumo de cada local, Bosco consegue desenvolver estratégias específicas, como maior uso de mídias Out of Home, trade marketing, vendedores de campo, entre outras.

Atualização do cotidiano de um consultor

Com tantos anos acumulados como consultor de marketing, Bosco é categórico ao explicar que se trata de uma profissão que demanda atualização constante, por conta do grande volume de novidades que chegam a todo momento.

Além do avanço tecnológico, explica Bosco, houve também muitas mudanças ligadas à medicina, com estudos sobre o funcionamento do cérebro humano e como isso impacta no processo de decisão de uma compra.

“A gente começa a entender o que impacta mais do ponto de vista de branding, de Brand Sense, os sentidos, como eles captam as coisas, o cheiro, o som, a música. Então, a gente percebe que tudo corrobora para construção de uma marca dentro da cabeça.”

As tendências também, agora, surgem de forma mais rápida, o que impactou no planejamento das empresas, que costumavam ser mais longos, em torno de cinco anos, explica o consultor.

“Você tem que ter uma parte do plano para longo prazo, mas tem que estar revisando isso uma certa frequência, porque muda muito rápido. O teu concorrente reage, isso muda o cenário do jogo, a tecnologia evolui e isso muda o cenário. Até pouco tempo atrás, todas as verbas estavam migrando da mídia offline para online. [...] Só que o que está acontecendo agora é que o offline está voltando a crescer, então a gente vê a mídia Out of Home crescendo, você vê o rádio com uma potência muito grande.”

Expectativas para 2026

Para Bosco, em relação ao que aguarda para o próximo ano, a inteligência artificial tende a se consolidar como ferramenta de apoio, ampliando produtividade, velocidade de análise e capacidade de cruzamento de dados.

“Ela gera produtividade, mas não consegue, pelo menos na minha área, substituir (um profissional). Ela é apenas um apoio, mas vai crescer, aprender cada vez mais. Isso eu acho que não tem volta. Ela ajuda muita gente, porque consegue processar uma quantidade de informações muito grande em menor tempo, ela é mais ágil.”

Outra aposta é o segmento de Experiência do Cliente. Com uma tecnologia mais avançada, hoje é possível interagir com os consumidores de forma mais personalizada, melhorando o relacionamento do cliente com o serviço prestado pelo negócio.