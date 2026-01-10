Quem mais visita o Nordeste? Argentinos lideram lista das 12 nacionalidades

Argentinos, portugueses, franceses, italianos e uruguaios são as principais nacionalidades a visitarem, por meio de voos diretos, cinco estados do Nordeste com voos internacionais: Alagoas (Maceió), Bahia (Salvador + Porto Seguro), Ceará (Fortaleza), Pernambuco (Recife) e Rio Grande do Norte (Natal). Os dados são da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

Em 2025, eles somaram 357.568 visitantes, um acréscimo de 54% sobre o movimento de 2024, quando chegaram aos aeroportos 232.056 estrangeiros. O Nordeste está ainda mais atrativo para estrangeiros.

O grande salto ocorreu, de fato, para países dos EUA e da Europa, dado que o Nordeste tem posição privilegiada e é mais próximo do que o Sudeste. Considerando as 12 nacionalidades que mais visitaram os aeroportos nordestinos, o total chega a 465.384.

Ranking por nacionalidade de estrangeiros em aeroportos internacionais diretos do Nordeste (top 12)

Posição Nacionalidade Chegadas (2025) Participação (%) 1 Argentina 176.061 35,83% 2 Portugal 72.690 15,37% 3 França 46.043 9,23% 4 Itália 35.196 7,44% 5 Uruguai 27.768 5,76% 6 Alemanha 25.876 4,93% 7 Espanha 19.033 4,10% 8 Estados Unidos 16.658 3,37% 9 Chile 15.118 2,22% 10 Suíça 13.612 2,16% 11 Reino Unido 8.785 1,86% 12 Holanda 8.544 1,81%

Fonte: Embratur.

O que explica o cenário?

Em primeiro lugar, é importante dizer que o salto em companhias ligando o Nordeste à Argentina, Uruguai e Chile é histórico:

O Nordeste está mais atraente, sobretudo, com a participação de companhias de baixo custo da América do Sul. O gigante salto em assentos explica a explosão de argentinos, sobretudo na Bahia e em Pernambuco.

Da mesma forma, cresceram consistentemente as quantidades de uruguaios e chilenos, principalmente após o início dos voos da Latam de Recife e Fortaleza para Santiago.

Não se fez nada espetacular além de ligar, uma vez por semana, destinos que antes não eram conectados. As portas do Nordeste foram abertas ao mundo, e o resultado foi rápido.

O crescimento desses visitantes internacionais, portanto, está em linha com o movimento de crescimento e retomada da aviação brasileira após a pandemia. O crescimento para os próximos anos é iminente, segundo dados da Airbus que já trabalhamos.

O próprio contexto de imigração mais complexo nos EUA pode ter tornado o Nordeste mais atrativo para povos do Cone Sul, assim como para os europeus.

Em relação aos visitantes da Europa, 2025 também foi muito propício para a atração de estrangeiros.

A Latam lançou frequências entre Fortaleza e Lisboa, e a Azul lançou frequências para Porto e Madri. Foi a primeira vez que companhias aéreas ligaram o Nordeste à Europa em mais de uma década. Ainda em dezembro, a Iberia iniciou as ligações entre Recife e Madri.

Entre as companhias que já operavam, a Air Europa aumentou frequências para Salvador, e a Air France incrementou voos com aviões maiores em Salvador e Fortaleza.

A TAP fez movimentos extras em Fortaleza nos meses de setembro, novembro e dezembro de 2025. A demanda entre o Nordeste e a Europa está nos níveis mais altos da história, e o crescimento observado agora comprova isso.

Segundo notícias do Ministério de Portos e Aeroportos, o Nordeste teve o ano de maior movimentação aérea da história, com 18,5 milhões de passageiros embarcados de janeiro a novembro de 2025.

Quais são os desafios para atrair mais turistas estrangeiros?

Apesar de, entre as 12 maiores nacionalidades a visitarem o Nordeste, termos apenas quatro países das Américas, a participação desses países é maior, em números absolutos, do que a dos outros oito europeus.

Argentina, Uruguai, Estados Unidos e Chile trouxeram ao Nordeste 235.605 estrangeiros, enquanto os oito países europeus somaram 229.779 visitantes.

O número é equilibrado, em grande parte devido à enorme paixão dos argentinos por nossas belas praias e pelo calor. Precisamos recebê-los ainda melhor, para que venham em número ainda maior.

Há ainda várias outras oportunidades. Para 2026, a expectativa é que o Ceará consiga atrair companhias como Jetsmart ou Sky Airlines. Há também a possibilidade de companhias europeias, como a TAP, passarem a voar para novos estados, como o Maranhão e, quem sabe, João Pessoa.

Além disso, fala-se na possibilidade de outras companhias europeias operarem na região, como empresas do grupo Lufthansa, a ITA Airways e até o aguardado retorno da KLM. O Nordeste certamente estará ainda mais em evidência. A desconcentração do Sudeste é imperativa.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.