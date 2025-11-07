Assentos executivos da Iberia superam expectativas de vendas em Fortaleza e Recife, diz companhia
A Iberia retoma operações em Fortaleza quase 12 anos após encerrar sua primeira rota, em 2011, e já registra forte procura por assentos da classe business nos voos que começam em 19 de janeiro, indicando aquecimento do mercado de viagens premium entre o Nordeste e a Europa.
Outras companhias aéreas que operam na região, como Air France, Latam e TAP, também apresentam alta ocupação nos assentos premium, frequentemente acima de 90%, mostrando a consistência da demanda nesse segmento.
Segundo o gerente-geral da Iberia no Brasil, Raphael de Lucca, a "procura pela classe business está bastante saudável nessa parcial de vendas para Recife e Fortaleza". "Normalmente, é a classe que mais vende”, afirma.
“Quando faço uma análise de vendas por cabine (business e econômica), vejo que temos 14 assentos business no Airbus A321 XLR e a taxa de ocupação está acima da econômica”, complementa Lucca.
Uma consulta ao site da Iberia para o voo inaugural entre Fortaleza e Madri mostra que não há mais assentos business disponíveis.
A combinação de classe business com alta demanda pode ser a chave essencial para tornar os voos ao Nordeste brasileiro altamente rentáveis.
Em consonância, o diretor de operações da Iberia, Ramiro Sequeira, afirma que nos voos já em operação com o Airbus A321 XLR para os EUA há grande procura pela classe business, que permite ao passageiro desfrutar de assentos-cama e de uma experiência gastronômica diferenciada.
O que explica a busca por assentos business?
Raphael de Lucca explica que, no pós-pandemia, as pessoas buscam cada vez mais experiências de viagem de qualidade. “Os passageiros querem investir mais em experiências, o que explica a maior procura pela classe business”, afirma.
Voos diretos são mais convenientes
Outro fator que contribui para o sucesso dos voos da Iberia é a conveniência dos trajetos diretos. Segundo Lucca, os voos em 2011 não proporcionavam a melhor experiência ao passageiro, pois eram triangulares: Madri–Fortaleza–Recife–Madri.
“O passageiro que ia até Recife precisava fazer escala em Fortaleza e não podia sair do avião, por se tratar de um ambiente de processamento de passageiros internacionais. Agora, os voos são todos diretos, oferecendo mais conforto e conveniência”, explica.
Iberia conta com outras nacionalidades para lotar os voos
A presença significativa de italianos, alemães e ingleses, para citar apenas três exemplos, mesmo sem voos diretos desses países ao Ceará, fez parte do estudo de caso (business case) que a Iberia realizou antes de decidir iniciar operações em Fortaleza.
Há grande potencial de que esses passageiros façam conexões em Madri para utilizar os voos da Iberia e chegar ao Nordeste do Brasil.
Ceará em Londres
A Secretaria de Turismo do Ceará (Setur) está, inclusive, promovendo o estado na WTM, feira de turismo realizada em Londres.
As negociações envolvem ainda uma importante parceria da Iberia: a British Airways, que pode levar mais turistas britânicos ao Ceará.
