Latam projeta crescimento em Fortaleza com um dos maiores do Brasil até 2027

O hub emergente da Latam em Fortaleza deve ser o terceiro a mais crescer entre as bases brasileiras até 2027 e ganhar ainda mais relevância.

A informação foi passada pelo Diretor Comercial da Latam, Rodrigo Alfonsin, no evento Insight 2025, segundo relatos do portal Panrotas.

"No geral, seguiremos crescendo em São Paulo/Guarulhos, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre e Curitiba, nossos cinco focos para os próximos dois anos”, disse o Executivo.

O crescimento relevante em Fortaleza deve ser potencializado pela chegada dos jatos de última geração E-2 da Embraer, que chegarão já no próximo ano, como já analisado pela Coluna de Aviação.

Ainda, Alfonsin confirma que, em 2026, a Latam deverá receber os Airbus 321 XLR, dentre 30 outras aeronaves, que poderão potencializar os voos internacionais da companhia em Fortaleza para os EUA e Europa e inaugurar, enfim, o hub internacional, comentado esse ano pelo CEO da Latam Roberto Alvo.

Os comentários da Latam são ratificados pelo Secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, que, à Coluna, comentou que a Latam teria um plano de crescimento para Fortaleza nos próximos 2 anos e que o Estado do Ceará negociava a consolidação do stopover em Fortaleza:

"O crescimento que estamos dialogando com a Latam tem, primeiro, um olhar imediato para o crescimento nos próximos dois anos pelo menos, incluindo o aumento fora dos horários de maior concentração. Também tratamos do crescimento regional nos nossos aeroportos fora da Capital, e ainda ações para a consolidação do stopover em Fortaleza, o que deixaria um legado imensurável para o futuro do turismo do Ceará."

O stopover é um benefício para o viajante que quer conhecer outros lugares durante uma conexão antes do destino e está disponível desde 2024.

Com a Latam, a Secretária de Turismo estaria negociando novos voos à Europa, buscando aproveitar a força da recém-lançada subvenção a voos com esse destino.

A Latam deve continuar crescendo forte nos próximos anos e está com processo seletivo para tripulantes de aviões da família Airbus A320, tanto vagas de Copilotos, como vagas de Comissários.

